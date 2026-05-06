Ayuso dice que no fue a México «a dar lecciones de historia ni a renegar de nada»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su visita a Ciudad de México. COMUNIDAD DE MADRID | EUROPAPRESS

La presidenta de la Comunidad de Madrid sigue generando polarización en su paso por México. Ayuso rechazó que su visita al país sea aprovechada para obtener «rédito político» y subrayó que no tiene intención alguna de dar lecciones de historia a nadie ni de «renegar de nada». Manifestó su sorpresa por los comentarios negativos sobre un encuentro que ella califica de positivo y de hermanamiento.

La mandataria madrileña posteriormente se alejó de los señalamientos personales y sostuvo que lo que se debate son ideas; una vez más evocó los lazos que unen a ambos países: «El idioma, una religión y una civilización, a través de catedrales, universidades, hospitales, colegios y también del Estado de derecho, es decir, Occidente». Cerró su intervención defendiendo la libertad y la vida como los dos pilares fundamentales del ser humano, en contra del «odio y la discordia».

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En una guerra de declaraciones cruzadas por alusiones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le respondió y criticó tanto el propósito de la visita como las intenciones de la oposición mexicana, que busca legitimidad en la figura de Ayuso. Sheinbaum afirmó que quienes reivindican a Hernán Cortés están destinados a la «derrota moral» y restó importancia a su personaje en la relación entre España y México.