Ayuso dice que no fue a México «a dar lecciones de historia ni a renegar de nada»
ESPAÑA
La presidenta del país norteamericano, Claudia Sheinbaum, aseguró que los que reivindican a Hernán Cortés están destinados a una «derrota moral»06 may 2026 . Actualizado a las 21:10 h.
La presidenta de la Comunidad de Madrid sigue generando polarización en su paso por México. Ayuso rechazó que su visita al país sea aprovechada para obtener «rédito político» y subrayó que no tiene intención alguna de dar lecciones de historia a nadie ni de «renegar de nada». Manifestó su sorpresa por los comentarios negativos sobre un encuentro que ella califica de positivo y de hermanamiento.
La mandataria madrileña posteriormente se alejó de los señalamientos personales y sostuvo que lo que se debate son ideas; una vez más evocó los lazos que unen a ambos países: «El idioma, una religión y una civilización, a través de catedrales, universidades, hospitales, colegios y también del Estado de derecho, es decir, Occidente». Cerró su intervención defendiendo la libertad y la vida como los dos pilares fundamentales del ser humano, en contra del «odio y la discordia».
En una guerra de declaraciones cruzadas por alusiones, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le respondió y criticó tanto el propósito de la visita como las intenciones de la oposición mexicana, que busca legitimidad en la figura de Ayuso. Sheinbaum afirmó que quienes reivindican a Hernán Cortés están destinados a la «derrota moral» y restó importancia a su personaje en la relación entre España y México.