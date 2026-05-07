Albares convocó a la encargada de negocios israelí para protestar por la detención de activistas de la flotilla

M. A. Alfonso MADRID / COLPISA

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Albares comparece en el pleno extraordinario del Congreso para hablar de la flotilla que se dirige a Gaza y fue interceptada por Israel
Albares comparece en el pleno extraordinario del Congreso para hablar de la flotilla que se dirige a Gaza y fue interceptada por Israel Chema Moya | EFE

El ministro de Asuntos Exteriores también ha pedido explicaciones al embajador iraní en Madrid por la situación or la situación de la premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, ingresada en condiciones críticas

07 may 2026 . Actualizado a las 12:09 h.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, volvió a convocar este miércoles a la encargada de negocios de la embajada de Israel en Madrid, Dana Erlich, para pedirle «explicaciones» por lo que el Gobierno español

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