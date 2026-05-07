Albares convocó a la encargada de negocios israelí para protestar por la detención de activistas de la flotilla

Albares comparece en el pleno extraordinario del Congreso para hablar de la flotilla que se dirige a Gaza y fue interceptada por Israel Chema Moya | EFE

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, volvió a convocar este miércoles a la encargada de negocios de la embajada de Israel en Madrid, Dana Erlich, para pedirle «explicaciones» por lo que el Gobierno español