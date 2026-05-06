Las presiones en Asuntos Internos alcanzaron a las pesquisas sobre el Pequeño Nicolás

El excomisario José Manuel Villarejo, a su llegada a la Audiencia Nacional en el primer día del juicio por la Operación Kitchen Alberto Ortega | EUROPA PRESS

Las presiones en la Unidad de Asuntos Internos (UAI), encargada de investigar actuaciones irregulares o delictivas de los propios funcionarios policiales, como ocurrió en el caso Villarejo, origen de la pieza separada relativa a la operación Kitchen, y las interferencias sufridas en la investigación de este grupo a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el Pequeño Nicolás —unos hechos coincidentes en el tiempo con el espionaje sin aval judicial a Luis Bárcenas—, se cruzaron este martes en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional.

Una agente de la UAI, cuyo rostro fue protegido por seguridad, relató al tribunal presidido por Teresa Palacios que sufrió presiones de un superior, el inspector Jesús Vicente Galán, para que abandonara la investigación sobre el Pequeño Nicolás y hablara en contra del comisario jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, quien está acusado en el caso Kitchen.

La policía, que formó parte de la unidad especial entre el 2012 y el 2017, es decir, coincidiendo en el tiempo con Kitchen (2013-2015), señaló que el inspector Galán, que en esa época era jefe de sección del Grupo de Vigilancias de Asuntos Internos, «ridiculizaba todo el tiempo» a Martín Blas, que por entonces era su superior, y «se reía» de él. «Nosotros estábamos investigando a Nicolás y nos supervisaba directamente Marcelino [Martín Blas]. Nuestras investigaciones no le interesaban a él [Jesús Vicente Galán]. Quería que todos fuéramos enemigos de Marcelino», manifestó la testigo, atribuyendo esa animadversión al enfado de Galán por denegarle una condecoración policial. Uno de los asuntos que más tensiones generan históricamente entre los mandos del cuerpo, más si cabe cuando estas distinciones llevan aparejada una pensión vitalicia.

Tiempo después, cuando se designó la comisión judicial del caso, la testigo dijo que recibió una llamada por teléfono de Galán. «Le dije que no podía hablar de la investigación porque había una comisión judicial, que no tenía nada que contarle», detalló, si bien admitió que finalmente transigió y aceptó encontrarse con él.

Se citaron en un centro comercial de Madrid, y allí Galán le conminó a pedir un cambio de destino a Galicia, de donde era la agente, y a dejar la investigación y a hablar de Martín Blas, si bien su interlocutora rechazó la proposición porque no quería abandonar el caso y, además, estaba obligada judicialmente a continuar con él.

«Pues vete a una embajada. Tienes que empezar a vivir bien porque tú ya llevas muchos años en la policía, esto es un sacrificio, estáis dando mucho por esta causa y esto es absurdo, esto no os va a llevar a ningún lado», terció Galán para torpedear, supuestamente, la causa del Pequeño Nicolás, según su relato. «Yo no quiero una embajada porque tengo una familia, tengo un marido y una hija aquí en Madrid», respondió ella.