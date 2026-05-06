Las posibles penas para Ábalos, Koldo y Aldama y su cumplimiento máximo

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

José Luis Ábalos, Víctor de Aldama y Koldo García.
José Luis Ábalos, Víctor de Aldama y Koldo García. EFE y EUROPA PRESS

Aunque el fiscal pide 24 años para el exministro, 19 y medio para su exasesor y siete para el comisionista por varios delitos, solo cumplirían el triple de la condena por el más grave

07 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El duro escrito de acusación del fiscal y la multitud de pruebas aportadas por los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hacen prever una condena para José Luis Ábalos, Koldo

#
Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 80% dto.
Suscripción WEB 2€/mes durante 12 meses Suscríbete