Las posibles penas para Ábalos, Koldo y Aldama y su cumplimiento máximo
MADRID / LA VOZ
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Aunque el fiscal pide 24 años para el exministro, 19 y medio para su exasesor y siete para el comisionista por varios delitos, solo cumplirían el triple de la condena por el más grave07 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El duro escrito de acusación del fiscal y la multitud de pruebas aportadas por los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hacen prever una condena para José Luis Ábalos, Koldo#