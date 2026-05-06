Miguel Ángel Rodríguez asegura que el novio de Ayuso le pasó la foto de los periodistas

El jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a su salida de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid César Vallejo Rodríguez | EUROPA PRESS

Miguel Ángel Rodríguez, jefe del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, ha negado este miércoles ante la jueza haber recibido datos de la Policía Nacional sobre dos periodistas en el