Miguel Ángel Rodríguez asegura que el novio de Ayuso le pasó la foto de los periodistas
MADRID / COLPISA
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El jefe de Gabinete de la presidenta madrileña niega que policías le revelaran la identidad de los informadores que investigaban el ático de González Amador06 may 2026 . Actualizado a las 12:02 h.
Miguel Ángel Rodríguez, jefe del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, ha negado este miércoles ante la jueza haber recibido datos de la Policía Nacional sobre dos periodistas en el#