El Gobierno dice que Yolanda Díaz fue a los Óscar invitada por el equipo de «Sirât», pero aún no tiene cifras del viaje

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, compareciendo en una imagen de archivo Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El Gobierno ha recalcado que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acudió a la gala de los Óscar, celebrada el pasado 15 de marzo en Los Ángeles, invitada por el equipo de Sirât, la película española de Óliver Laxe que estaba nominada en dos categorías, si bien señala que aún no puede facilitar las cifras de este viaje. De esta forma responde a una batería de preguntas registradas por el PP, quien pedía saber los motivos oficiales y los objetivos concretos que justificaron el viaje de Díaz a Los Ángeles, si se trató de un viaje oficial o institucional, quién la acompañó y cuál fue el coste total del mismo.

En su respuesta, a la que tuvo acceso Europa Press, el Ejecutivo explica que Yolanda Díaz fue a Hollywood en calidad de «vicepresidenta del Gobierno» y estuvo acompañada por su directora de gabinete. Acudió a invitación del equipo de Sirât, la película española nominada, y da a entender que fue un viaje que tuvo carácter oficial ya que lo hizo «en el ejercicio de funciones de representación institucional».

Según indica, los desplazamientos de Yolanda Díaz se rigen «por la normativa que resulte de aplicación y conforme a la legalidad vigente» y ella acude «de forma habitual» en apoyo del mundo de la cultura y en defensa de los derechos laborales en el sector, siempre «en plena coordinación» con el ministerio de Cultura que dirige su compañero de Sumar, Ernest Urtasun. A su vuelta, la propia ministra justificó su viaje a Estados Unidos alegando que acudió a «defender la creación artística» y «apoyar al cine español».

¿En qué clase viajó?

Eso sí, el Gobierno no facilita al PP la información desglosada sobre el coste de este viaje porque, según señala, «en este momento», casi dos meses después, el expediente de gasto «no está conformado aún».

En sus preguntas parlamentarias, el PP pedía saber si el Gobierno consideraba «un uso ejemplar y prudente» de los recursos públicos que la titular de Trabajo viajara a Estados Unidos «en clase business, a un precio desorbitado», para acudir a una gala de premios cinematográficos «sin relación directa con su cartera», al tiempo que le pedía el detalle de cada gasto.

Es más, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, llegó a poner cifras al viaje asegurando que la vicepresidenta se gastó «7.000 euros» para ir en business y todo para «desfilar en la alfombra roja» mientras muchos españoles tienen problemas para «llenar la nevera».