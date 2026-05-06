El despacho clave del caso Montoro recurre para llevar el juicio a Madrid

Equipo Económico recurrió la decisión del juez del caso Montoro que investiga la causa en Tarragona de no traspasarla a los juzgados de Madrid y pidió que se los declare competentes. En el recurso de apelación, al que tuvo acceso Europa Press, su defensa reclama a la Audiencia de Tarragona que revoque esa decisión y declare «incompetente» al juez de Tarragona.

El juez Rubén Rus investiga si desde el Ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro se impulsaron leyes para beneficiar a empresas de gases industriales que eran clientes del despacho Equipo Económico, cofundado por el exministro y del que se desvinculó en el 2008. Rus desestimó en abril la petición de las defensas de varios investigados que sostienen que el juzgado de Tarragona a cargo del caso no es competente para llevar a cabo la investigación.