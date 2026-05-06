Un debate estéril y con apenas seguimiento enfría aún más la campaña

La exministra y candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, a su llegada al debate en RTVE. Rocío Ruz | EUROPAPRESS

Tenía la izquierda mucho interés en debatir con Juanma Moreno Bonilla, y la primera de las dos citas programadas se salvó con un KO por aburrimiento. Cinco contendientes son muchos y, si la estrategia es de cuatro contra uno, casi siempre se acaba empatizando con el que se queda solo.

Pese al esfuerzo de TVE por darle realce a la cita, con uno de sus presentadores políticos estrella, Xabier Fortes, a los mandos, el debate no fue tal y acabó por convertirse en un aburrimiento. El medidor de audiencias dice que apenas 366.000 personas siguieron el intercambio dialéctico. En toda España. Solo en Andalucía hay más de seis millones de personas llamadas a las urnas.

Esperando a Illa

María Jesús Montero desperdició otro cartucho con el que acortar distancias con Moreno Bonilla. La autopresentada como «mujer con más poder de España» desde la restauración democrática colecciona pésimos sondeos, pero no cambia de estrategia: la defensa de Pedro Sánchez y sus decisiones, percibidas como especialmente lesivas en toda España, excepto Cataluña y el País Vasco. Para completar el más difícil todavía, la exministra de Hacienda tendrá como invitado estrella de su campaña a Salvador Illa, el hombre que pretende imponer el principio de ordinalidad en el reparto de fondos autonómicos y un cupo catalán. Veremos si la ayuda a remontar.