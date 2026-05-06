Una concejala de Vox en Murcia abandona el partido y denuncia la contratación a dedo de «familiares y amigos»

María Guerrero, concejala de Vox crítica que se pasa al grupo de no adscritos del Ayuntamiento de Murcia

Nueva salida de Vox de un cargo público y de nuevo en Murcia, comunidad donde el partido de Abascal vive una crisis que se inició con la destitución de José Manuel Antelo como presidente del partido y portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea de la Región.

La última en hacerlo es la concejala de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, María Guerrero, que este miércoles hizo público que deja el partido y pasa al grupo no adscrito, denunciando el trato recibido por parte del portavoz municipal, Luis Gestoso, «carente de la más mínima educación y respeto», a la vez que criticó el abandono de la «meritocracia» para contratar «a familiares y parejas de cargos».

Guerrero hace suyas las denuncias de los críticos de Vox sobre la deriva del partido y el control que ejercen sobre el un grupo hermético y muy próximo a Abascal. «Los valores y principios por los que me afilié en el 2022 han desaparecido», argumenta en su publicación en una red social. «En aquel momento -recuerda- había perfiles que animaban al cambio y profesionales que querían cambiar las cosas y no servirse de la política», afirma. Habla del trato recibido por parte del portavoz Luis Gestoso -también miembro del comité ejecutivo nacional-, «carente de la más mínima educación y espeto» hacia su persona, en busca de «una solución interna» sin perjudicar a la formación política «en ningún momento». «Lamentablemente no fue así, no contactaron conmigo hasta que no estuve de baja médica por ansiedad, es decir, meses más tarde», relató Guerrero, que insistió en que intentó resolver «por todos los medios» la situación «de forma interna».

La hasta hora concejala de Vox en Murcia también indicó que el detonante por el que decidió abandonar fueron unas declaraciones del nuevo portavoz en la Región, Rubén Martínez, calificando el ambiente en el grupo como «magnífico». «Continuar en el partido sería mirar hacia otro lado cuando se vierten afirmaciones que no son verdad», justificó.

En este contexto, Guerrero reprochó a Vox que ahora «se contrata a familiares y parejas de cargos en contra del ideario del propio partidos» y sin tener en cuenta la meritocracia. Además denunció connivencia con estas conductas. «Hay personas que miran hacia otro lado cuando están cometiendo conductas inadecuadas contra una compañera».

La concejala es muy crítica con la situación que se vive en Vox, donde se están perdiendo «perfiles muy válidos y queridos» mientras mantiene a otros que «se han dedicado a la política toda la vida y que, sin la misma, desconozco si tendrían cabida en otra profesión». «Este no es el Vox al que yo me afilié», afirmó. «Esta deriva está generando una imagen difícil de recuperación de no producirse grandes cambios y volver al Vox que éramos, el partido que venía a servir a España», concluyó. Guerrero confirmó que no renunciará a su cargo como edila y se pasará al grupo de no adscritos.