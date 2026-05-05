Ayuso celebra el mestizaje y la hispanidad en México para molestia de la izquierda local

Isabel Díaz Ayuso, este martes en Ciudad de México. COMUNIDAD DE MADRID | EUROPAPRESS

En una jornada tumultuosa, que incluyó un terremoto y la cancelación de una misa por la hispanidad en la Catedral de la Ciudad de México, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cerró con broche de oro su día reivindicando la figura de Hernán Cortés y celebrando los cinco siglos de mestizaje.

«El mestizaje es el mensaje de la esperanza y de la alegría (…) ante los discursos del odio, los discursos que dividen», declaró la mandataria madrileña en clara alusión al movimiento de izquierdas de Morena que gobierna México, cuya agenda se ha centrado en el posicionamiento de los pueblos originarios.

Cobijada por un auditorio repleto de miembros de la élite política conservadora mexicana, Ayuso aprovechó el estrado para lanzar mensajes críticos contra el oficialismo progresista sin entablar diálogo con alguno de sus interlocutores. Proclamó que «la libertad nunca tiene que pedir perdón por ser libertad». En «Ciudad de Méjico», como se refiere ella para algunos de forma agraviante, prefirió reunirse con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, figura plenamente afín a Ayuso en sus posturas de derecha fuerte y revisionista, antes que con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México o con la presidenta de la República. Aunque sí lanzó algunas pullas al discurso de Palacio Nacional, señalando que resulta «incomprensible» que se hable del perdón de la conquista «para rehuir del presente, eludir las propias obligaciones y buscar enemigos ajenos».

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A su vez, subrayó que la población de ambos países comparten desde la cultura hasta los apellidos, por lo que «habría que ser muy zotes para odiarnos». En una declaración que llamó la atención de propios extraños por su énfasis problemático, Ayuso señaló que en Madrid hay «muchas Malinches en el metro, en las calles y en los colegios». Por su parte, Nacho Cano, organizador de la celebración, remató asegurando que sin Cortés no existiría México.