Anticorrupción rechaza que Sánchez fuera el «número 1» de la «verdadera organización criminal» de Ábalos, Koldo y Aldama

Aldama, antes de entrar en la vista final del caso mascarillas Mariscal | EFE

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha asegurado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no era el número uno» en la «verdadera organización criminal» que, ha recalcado, conformaron el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y presunto conseguidor Víctor de Aldama. Así lo ha expresado el jefe de la Fiscalía Anticorrupción en su informe final del juicio en el Tribunal Supremo contra los tres acusados por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas.

«No se trata de establecer un número uno, un número dos, un número tres, y desde luego no era el número uno el presidente del Gobierno, como con notable desahogo le atribuye ese papel Aldama», ha pronunciado. Luzón ha incidido en que Ábalos era «denominado jefe por unos y por otros, desde luego por los otros dos acusados, y también por todo el entorno de Aldama».

Y ha hecho hincapié en el «matiz» del teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, que aseguró en esta sala, de que «quien paga manda y quien paga y exige es Aldama». «Pero habría que hacer también una segunda precisión a esta consideración, y es que Aldama no interviene en algunos de los delitos de que vienen acusados Ábalos y Koldo», ha puntualizado.

Luzón ha querido dejar «claro» que hay que tener eso en cuenta cuando se comparan las peticiones de penas para el empresario con las de Ábalos y Koldo, que «no han necesitado contar con Aldama para la comisión de esas conductas». Anticorrupción elevó este lunes a definitivas sus peticiones de penas de 24 años de cárcel para el exministro, 19 años y medio para su exasesor y 7 años para el presunto conseguidor.