Anticorrupción quería rebajar la pena a Aldama por ayudar a imputar a Cerdán pero se lo vetaron
MADRID / COLPISA
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Las actualizaciones en rojo del escrito de Luzón confirman que redujo los años de cárcel para el empresario antes de volver a la petición original tras contactar con Peramato06 may 2026 . Actualizado a las 11:09 h.
Son 24 páginas salpicadas de actualizaciones en una llamativa letra roja. Es el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía Anticorrupción, transformado —gracias a esos nuevos párrafos en color carmesí— en el escrito ya final de conclusiones#