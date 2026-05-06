Anticorrupción quería rebajar la pena a Aldama por ayudar a imputar a Cerdán pero se lo vetaron

Melchor Saiz Pardo MADRID / COLPISA

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Fragmento del escrito de conclusiones de Anticorrupción con las actualizaciones en rojo
Fragmento del escrito de conclusiones de Anticorrupción con las actualizaciones en rojo

Las actualizaciones en rojo del escrito de Luzón confirman que redujo los años de cárcel para el empresario antes de volver a la petición original tras contactar con Peramato

06 may 2026 . Actualizado a las 11:09 h.

Son 24 páginas salpicadas de actualizaciones en una llamativa letra roja. Es el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía Anticorrupción, transformado —gracias a esos nuevos párrafos en color carmesí— en el escrito ya final de conclusiones

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