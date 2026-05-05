Villarejo, condenado a tres años y medio de cárcel por filtrar datos del móvil de una exasesora de Podemos

El excomisario Villarejo, entrando en la Audiencia Nacional FERNANDO VILLAR|FERNANDO VILLAR | EFE

La Audiencia Nacional ha condenado a tres años y medio de prisión al comisario jubilado José Manuel Villarejo por acceder y distribuir a dos medios de comunicación el contenido de la tarjeta de un móvil robado en noviembre del 2015 a Dina Bousselham, quien era asesora del entonces secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

En una sentencia recogida por Europa Press, los magistrados ven probados los hechos y condenan a Villarejo como autor de un delito de revelación de secretos de particulares con difusión a terceros, cometido por un funcionario público, y le imponen el pago de una indemnización a Bousselham e Iglesias de 5.000 y mil euros respectivamente, por las que responderá en calidad de responsable civil subsidiario la Administración General del Estado.

El tribunal aplica a Villarejo la atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido entre la formación de la pieza judicial separada en el 2017 y su enjuiciamiento, por lo que la condena es menor de la pena que pedía la Fiscalía, de cinco años de prisión. El juicio indagaba en el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la exasesora de Iglesias desde que le robaron el móvil en el 2015, mientras compraba en un Ikea junto a su entonces pareja, hasta que parte de la información que contenía el dispositivo apareció publicada en diversos medios de comunicación.

En el marco de esta pieza, integrada en la macrocausa Tándem que investiga los negocios privados de Villarejo, fueron exonerados dos periodistas que, según reconocieron en sede judicial, entregaron un pendrive al comisario jubilado con contenido del móvil de Bousselham, después de que la tarjeta de la exasesora apareciera en sede de la revista en la que trabajaban en un sobre.

El tribunal ve acreditado que «personas desconocidas» robaron el móvil de Bousselham el 1 de noviembre del 2015 cuando ella y su entonces pareja estaban comprando en un Ikea de Alcorcón (Madrid), y que meses más tarde, el 19 de enero del 2016, se hizo llegar el mencionado sobre con la tarjeta. Según la resolución, los dos periodistas inicialmente acusados, junto al presidente del grupo editorial de la revista, examinaron el contenido de la tarjeta y decidieron que no se iba a publicar ninguna información al respecto.

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El mismo día, el presidente citó a Pablo Iglesias en la sede del grupo editorial y le hizo entrega de la tarjeta, que el propio Iglesias, después de examinar el contenido de los archivos, retuvo en su poder durante seis meses sin informar a Bousselham hasta que, transcurrido ese tiempo, se la dio, continúa la sentencia.

Previamente, uno de los periodistas, que hizo copia de la tarjeta, mantuvo un encuentro con Villarejo y el otro informador en un restaurante de Madrid y se la entregó al comisario jubilado, según la resolución.

«La tarjeta de almacenamiento externa que entregaron al acusado y que este visualizó contenía archivos con documentos internos de Podemos, diversos datos bancarios, archivos de vídeo y audio, otros documentos con archivos de carácter íntimo y personal, entre ellos fotografías de Dina Bousselham semidesnuda», explica.

Villarejo aseguró en el juicio que fueron los periodistas quienes le ofrecieron la tarjeta y que examinó su contenido por estar inmerso en una investigación policial sobre Podemos, pero la resolución indica que, en esas fechas, el comisario «no tenía encomendada ninguna función en su ámbito policial relacionada» con el partido morado «ni relativa a alguno de sus integrantes».