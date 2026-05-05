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Juanma Moreno roza la mayoría absoluta a 12 días de las elecciones andaluzas

Hector Barbotta MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Seguimiento de los periodistas del primer debate de las elecciones del 17M celebrado por RTVE
Seguimiento de los periodistas del primer debate de las elecciones del 17M celebrado por RTVE Rocío Ruz | EUROPA PRESS

Centra atribuye al PP una horquilla entre 53 y 56 diputados

05 may 2026 . Actualizado a las 10:41 h.

Entre dos diputados por debajo de la mayoría absoluta a uno por encima. En esa horquilla se mueve el Partido Popular a 12 días de la celebración de las elecciones autonómicas en Andalucía, según el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra) conocido este martes a primera hora.

El estudio realizado por el instituto dependiente de la Consejería de Presidencia, sobre un trabajo de campo realizado entre el 27 de marzo y el 16 de abril con una muestra de 8.000 encuestas, atribuye al PP una intención de voto del 42,4 % y una estimación de escaños de entre 53 y 56. La mayoría absoluta se alcanza con 55. En el anterior barómetro, del pasado abril, la horquilla era ligeramente más optimista para el PP, ya que se situaba entre 54 y 57 escaños con una intención de de voto del 42,8 %. En las elecciones de 2022, los de Juanma Moreno alcanzaron un 43,1 %

Para el PSOE-A, las previsiones del Centra son de una debacle electoral. El barómetro estima que los socialistas se quedarán en un 20,1 % de los votos, tres puntos por debajo de lo obtenido en el 2022, con lo que descenderían a un suelo de entre 25 y 27 diputados frente a los 30 con los que cuentan actualmente. En el barómetro de abril, la candidatura socialista conseguía un 21 % de los votos.

Estancamiento de Vox

El estudio detecta un estancamiento en la intención de voto de Vox, que superaría de todas formas sus resultados del 2022 y crecería significativamente en representación, al conseguir entre 17 y 19 escaños sobre los 14 con los que cuenta actualmente. Este último barómetro le atribuye al partido de Abascal un 14,4 % de los votos, seis décimas menos que en la encuesta anterior, que le asignaba una horquilla de entre 17 y 20 diputados.

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En la izquierda las perspectivas no cambian significativamente en cuanto a intención de voto, pero sí en la posible asignación de diputados. Por Andalucía obtendría un 7,9 % de los votos y el barómetro le atribuye una amplia horquilla de entre 4 y 7 parlamentarios frente a los cinco que tiene actualmente y los seis del barómetro anterior.

Por su parte, Adelante Andalucía quedaría en quinto lugar con un 6,9% de los votos y cinco escaños frente a los 2-3 del barómetro de abril.