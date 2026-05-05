Juanma Moreno roza la mayoría absoluta a 12 días de las elecciones andaluzas

Seguimiento de los periodistas del primer debate de las elecciones del 17M celebrado por RTVE Rocío Ruz | EUROPA PRESS

Entre dos diputados por debajo de la mayoría absoluta a uno por encima. En esa horquilla se mueve el Partido Popular a 12 días de la celebración de las elecciones autonómicas en Andalucía, según el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra) conocido este martes a primera hora.

El estudio realizado por el instituto dependiente de la Consejería de Presidencia, sobre un trabajo de campo realizado entre el 27 de marzo y el 16 de abril con una muestra de 8.000 encuestas, atribuye al PP una intención de voto del 42,4 % y una estimación de escaños de entre 53 y 56. La mayoría absoluta se alcanza con 55. En el anterior barómetro, del pasado abril, la horquilla era ligeramente más optimista para el PP, ya que se situaba entre 54 y 57 escaños con una intención de de voto del 42,8 %. En las elecciones de 2022, los de Juanma Moreno alcanzaron un 43,1 %

Para el PSOE-A, las previsiones del Centra son de una debacle electoral. El barómetro estima que los socialistas se quedarán en un 20,1 % de los votos, tres puntos por debajo de lo obtenido en el 2022, con lo que descenderían a un suelo de entre 25 y 27 diputados frente a los 30 con los que cuentan actualmente. En el barómetro de abril, la candidatura socialista conseguía un 21 % de los votos.

Estancamiento de Vox

El estudio detecta un estancamiento en la intención de voto de Vox, que superaría de todas formas sus resultados del 2022 y crecería significativamente en representación, al conseguir entre 17 y 19 escaños sobre los 14 con los que cuenta actualmente. Este último barómetro le atribuye al partido de Abascal un 14,4 % de los votos, seis décimas menos que en la encuesta anterior, que le asignaba una horquilla de entre 17 y 20 diputados.

En la izquierda las perspectivas no cambian significativamente en cuanto a intención de voto, pero sí en la posible asignación de diputados. Por Andalucía obtendría un 7,9 % de los votos y el barómetro le atribuye una amplia horquilla de entre 4 y 7 parlamentarios frente a los cinco que tiene actualmente y los seis del barómetro anterior.

Por su parte, Adelante Andalucía quedaría en quinto lugar con un 6,9% de los votos y cinco escaños frente a los 2-3 del barómetro de abril.