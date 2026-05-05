El PP pide la comparecencia de Bolaños tras la negativa de Peramato a rebajar la pena de Aldama

A. Santos MADRID / COLPISA

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Víctor de Aldama, durante su declaración en el Tribunal Supremo
Víctor de Aldama, durante su declaración en el Tribunal Supremo

Los populares denuncian que se premie o castigue a colaboradores de la Justicia en función de si sus revelaciones benefician o incomodan al Gobierno de Pedro Sánchez

05 may 2026 . Actualizado a las 12:53 h.

El Partido Popular ha registrado la petición de comparecencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras denunciar que la Fiscalía General del Estado actúa como un «apéndice político» del Gobierno. Una

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