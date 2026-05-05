El PP pide la comparecencia de Bolaños tras la negativa de Peramato a rebajar la pena de Aldama
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Los populares denuncian que se premie o castigue a colaboradores de la Justicia en función de si sus revelaciones benefician o incomodan al Gobierno de Pedro Sánchez05 may 2026 . Actualizado a las 12:53 h.
El Partido Popular ha registrado la petición de comparecencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, tras denunciar que la Fiscalía General del Estado actúa como un «apéndice político» del Gobierno. Una#