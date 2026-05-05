Feijoo reclama que el poder «recupere el pudor» ante la corrupción y reivindica la figura de Borja Sémper para el «cambio en España»

Feijoo y Borja Sémper, durante el acto celebrado en Madrid tras la reincorporación del vicesecretario de Cultura a Génova después de superar una grave enfermedad Matias Chiofalo | EUROPA PRESS

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha asegurado este martes que urge que el poder «recupere el pudor» y cuente con «personas decentes» en la política como el portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, ya que, según ha dicho, el objetivo es lograr el «cambio» en España. «La política necesita de personas que no se dejen arrastrar por la peor versión del oficio. Necesita de personas decentes. Yo diría que la decencia es la primera condición del cambio», ha declarado Feijoo en la presentación del desayuno informativo de Sémper que ha organizado el Foro Nueva Economía, donde no ha ocultado su emoción por el regreso a la política de su vicesecretario tras superar un cáncer de páncreas.

De hecho, Feijoo ha recordado que poco antes del congreso nacional que el PP celebró en julio pasado le llamó a su despacho para comunicarle que siguiera asumiendo la portavocía del partido. Según ha relatado, Sémper le reclamó que le diera «una vuelta» porque padecía cáncer de páncreas.

Feijoo ha relatado que entonces omitió el nombramiento de Sémper como portavoz del partido, si bien hoy ha querido leer el folio que no leyó en aquel cónclave: «Es un ejemplo de cómo se afrontan todas las amenazas en la vida con valentía, y nos lo va a seguir dando. Será vicesecretario de Cultura, Deporte y además portavoz del partido. No es solo un cambio de gobierno, también es un cambio de clima, de tono, de prioridades y de forma. Borja Semper será portavoz del PP, pero también portavoz del cambio».

El líder del PP ha situado a Sémper como portavoz del cambio porque su propósito desde que llegó a la presidencia del partido es «evitar que la degradación de la vida política española se normalice». «Hay que impedir que nuestro país se acostumbre a la corrupción, a la mentira y a la incompetencia. No hay más que ver las crónicas de lo que ha ocurrido en los últimos diez meses, pero también venía ocurriendo antes», ha indicado, en alusión a los casos de corrupción que afectan al entorno de Pedro Sánchez.

En este sentido, ha resaltado que urge que el poder recupere el pudor« y ha añadido que eso se logra «con ideas, con convicciones, con proyectos» y con equipos. Feijoo ensalzó las condiciones que, a su entender, acumula Sémper: «Elige la firmeza y no la bronca, escuchar y no insultar, convencer y no imponer. Creo que es una persona decente sobre todo por el fondo de lo que dice», señaló.

La delicada situación del país

El líder del PP, que ha resaltado que la situación política en España es «terrible», por lo que la «firmeza, claridad y decencia» de Sémper son aún más necesarias ahora que hace tres años», dijo. «Borja vuelve, y vuelve como es él, con una sonrisa, con serenidad, con criterio y con una capacidad de no perder nunca la humanidad. Ni los años duros en la política vasca, con ETA pisándole los talones, se lo arrebató», manifestó. «Le echaba de menos», reconoció.