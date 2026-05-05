Un concejal de Vox en Elche llama «idiota» a la portavoz de Compromís

Samuel Ruiz y la portavoz de Compromis en Elche, Esther Díez MONTAJE A PARTIR DE AYUNTAMIENTO | EUROPAPRESS

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Elche (Alicante), Samuel Ruiz, se ha referido como «idiota» a la portavoz de Compromís en el consistorio, Esther Díez, mientras se debatía una moción en el pleno celebrado este martes. Tras la protesta de Díez ante las declaraciones del edil, la presidenta del plenario, la concejala del PP Irene Ruiz, ha precisado que ese término referido a la representante de Compromís no constará en acta «por ser un insulto». La polémica surgió durante el debate de una moción planteada por Vox relativa al «incremento de la seguridad ciudadana, actualización de las plantillas policiales y creación de una unidad especializada en bandas». La propuesta salió adelante con los votos a favor de PP, PSPV y Vox, mientras que la portavoz de Compromís la rechazó.

En concreto, tras las palabras del edil Samuel Ruiz: «Vamos a hablar claro, porque yo creo que ya toca. Lo que aquí se debate trasciende la simple gestión. Afecta directamente a la convivencia de nuestra ciudad y de nuestros barrios. Yo respeto su ideología, pero le hablo desde la realidad de la calle». «¿Usted no tiene hijos? ¿Usted no tiene sobrinos? ¿No ve lo que está ocurriendo a nuestro alrededor?», agregó para, posteriormente, manifestar que, «si a estas alturas» la portavoz de Compromís «sigue pensando que el peligro es una etiqueta política que se han inventado», es que «es idiota».

Tras esa afirmación, parte del público presente y la edil de Compromís protestaron; esta última pidió la expulsión del concejal de Vox. La presidenta solicitó silencio y reclamó al representante de Vox «contención en el lenguaje». «Por favor, evitemos los insultos», señaló la popular Irene Ruiz. «Yo os invito a que miréis lo que significa esta palabra en la Real Academia Española», agregó el edil de Vox, quien considera a la portavoz de Compromís un «peligro» para el futuro de sus hijos: «Me va a tener siempre enfrente. Téngalo claro. Nos van a tener siempre enfrente. Me da igual que se siente en ese sillón de concejal, sea periodista o carnicera. Si su inacción o su miedo afecta al futuro de los ilicitanos, me tendrá siempre enfrente defendiendo lo que de verdad importa».

«Se han traspasado todos los límites»

Tras ello, Díez pidió a la presidenta del pleno que, «conforme regula el artículo 37» del Reglamento Orgánico Municipal, se retire la expresión vertida por ser «ofensiva y contraria al decoro».

«El representante de Vox me acaba de llamar idiota. Se han traspasado todos los límites asumibles en esta corporación municipal. Y déjeme, obviamente, expresarlo con vehemencia, porque se acaban de traspasar límites injustificables», afirmó la portavoz de la coalición.

Díez reclamó al alcalde de Elche, Pablo Ruz (PP), que condene las palabras que acaba de verter el edil de Vox: «Y, si no, estará amparando el insulto que acaba de proferir el señor Ruiz contra mí». «Señor Ruiz, ha traspasado usted todas las líneas políticas. Todas. Es una auténtica vergüenza que estemos viviendo esto en un salón de plenos democrático», sentenció la portavoz de Compromís. En plena discusión, Samuel Ruiz dio a entender que no retiraría sus manifestaciones y acusó a Díez de llamarlo «asesino», «facha» y «heredero del nazismo».