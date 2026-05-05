Cancelado el acto con presencia de Ayuso para homenajear a Hernán Cortés

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, firma un libro este lunes, en la Cámara Española de Comercio en Ciudad de México. José Méndez | EFE

En el epicentro geográfico de la Conquista de Mesoamérica —en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, erigida sobre las ruinas del Templo Mayor azteca—, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, buscaba protagonizar un acto para conmemorar la evangelización de América y la figura de Hernán Cortés, cuyos restos descansan a escasos metros, pero este fue finalmente cancelado.

El festejo, organizado por su amigo Nacho Cano, estaba previsto para arrancar al mediodía en la Catedral Metropolitana y trasladarse horas después al Frontón México, donde se celebraría una serie de conferencias de carácter conservador sobre la importancia de la hispanidad. El acto llevaba por título «Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés». Sin embargo, a minutos de que diera inicio la eucaristía, la Arquidiócesis Primada de México canceló el evento debido a que la producción de Cano «no reunió la totalidad de los permisos» requeridos para su realización. Por su parte, la organización eclesiástica se desmarcó de la intención anunciada por el artista de ensalzar la figura de Cortés y cualquier posicionamiento ideológico, y aclaró que su propósito era celebrar la unión de los pueblos.

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Ayuso no mediará palabra con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum en toda su visita. Cabe recordar que la mandataria madrileña se había referido a México como un «narcoestado» gobernado por la «extrema izquierda».

Ayuso aprovechó su visita a la nación para recorrer los principales centros católicos de la capital, reunirse con empresarios españoles radicados en el país, asistir a eventos taurinos, y encontrarse con referentes de la derecha mexicana, como el historiador Miguel Zunzunegui.