Begoña Gómez declara ante la Fiscalía Europea por los contratos a Barrabés
MADRID / COLPISA
ESPAÑA
La esposa de Sánchez testifica que no habló con ningún cargo del Gobierno para favorecer las adjudicaciones al empresario que dio clases en su cátedra universitaria05 may 2026 . Actualizado a las 17:38 h.
Begoña Gómez compareció este martes ante la delegación española de la Fiscalía Europea, cuyas oficinas se encuentran en Madrid, en el marco de los contratos con dinero comunitario que fueron adjudicados a Juan Carlos Barrabés, empresario