Begoña Gómez declara ante la Fiscalía Europea por los contratos a Barrabés

Melchor Saiz Pardo, M. Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. BALLESTEROS

La esposa de Sánchez testifica que no habló con ningún cargo del Gobierno para favorecer las adjudicaciones al empresario que dio clases en su cátedra universitaria

05 may 2026 . Actualizado a las 17:38 h.

Begoña Gómez compareció este martes ante la delegación española de la Fiscalía Europea, cuyas oficinas se encuentran en Madrid, en el marco de los contratos con dinero comunitario que fueron adjudicados a Juan Carlos Barrabés, empresario

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