La Audiencia Nacional asume la investigación del narcotúnel de Ceuta con cuatro gallegos en prisión

Javier Romero Doniz
J. Romero VIGO / LA VOZ

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El narcotúnel situado en una nave industrial del polígono del Tarajal, por donde presuntamente entraba la droga
El narcotúnel situado en una nave industrial del polígono del Tarajal, por donde presuntamente entraba la droga

Pablo García, de Vigo y a la espera de sentencia por otro alijo de 2.800 kilos de cocaína como armador del barco Simione, está considerado el líder de la rama en Galicia asociada con los detenidos en la ciudad ceutí y Andalucía

05 may 2026 . Actualizado a las 16:04 h.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha aceptado la inhibición de un juzgado de Ceuta para investigar a una presunta organización criminal que se valió de un túnel construido entre dicha ciudad y

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