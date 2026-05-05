La Audiencia Nacional asume la investigación del narcotúnel de Ceuta con cuatro gallegos en prisión
VIGO / LA VOZ
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Pablo García, de Vigo y a la espera de sentencia por otro alijo de 2.800 kilos de cocaína como armador del barco Simione, está considerado el líder de la rama en Galicia asociada con los detenidos en la ciudad ceutí y Andalucía05 may 2026 . Actualizado a las 16:04 h.
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