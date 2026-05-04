Ábalos se presenta como una víctima y dice que nunca estuvo «en la gestión de nada»

El exministro de Transportes José Luis Ábalos, durante su declaración en el Tribunal Supremo en el juicio por el caso de las mascarillas. EFE

«Mi función fue de impulso y liderazgo. Yo nunca he estado en la gestión de nada». El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, negó cualquier responsabilidad en la trama delictiva que se juzga en el caso de las mascarillas y se presentó como una víctima política de «un caso mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara». El acusado lo negó todo: ni cobró comisiones, ni enchufó a amigas en empresas públicas, ni se enriqueció, ni tomó ninguna decisión para favorecer a empresarios como Víctor de Aldama, del que se distanció completamente.

Ante una de las preguntas más comprometidas, la de por qué dejó de sacar dinero de los cajeros desde que llegó al ministerio, indicó que ser ministro «cambia mucho la vida» y que él «no iba pagando por ahí». Pero calló cuando el fiscal Alejandro Luzón le recordó que siguió sin sacar efectivo tras dejar el ministerio. Y cuando se le preguntó por los «folios» que exigía, refiriéndose a dinero, según la investigación, respondió que él tiene «cultura del papel» y que se refería a «folios de verdad».

Negó el enriquecimiento que señala la UCO en su informe y destacó que «en todos estos años» lo único que le han encontrado en efectivo son 94.000 euros, frente a los millones que dicen que cobró. «La media que sale es de 500 euros al mes, del gran caso de corrupción de las mascarillas», dijo con ironía. Cuando el fiscal le insistió en que se le atribuyen gastos de más de 400.000 euros en dos años, respondió: «¿Y en cuatro años no me han localizado cuentas, fondos? No hay nada de eso, lo siento». «Cuantos más millones me pongan, más exigible es que se demuestre dónde están», dijo.

Preguntado por su abogada si es posible generar 120.000 euros de gastos como secretario de Organización socialista, contestó que «si lo dice el PSOE no lo voy a cuestionar, yo no llevo la cuenta». Aseguró que delegó en Koldo la gestión de los gastos —y que era este quien «recogía los tiques»—, que adelantaba el dinero y luego hacían «cuentas».

Decidió la subsecretaría

Defendió como un «éxito» su gestión en la compra de mascarillas. Aseguró que cuando habló con el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, vio que tenía un problema «más gordo» que su ministerio y que lo único que le dijo fue que tuviera cuidado porque había «mucha estafa». Él, dijo, se limitó a dar la orden «política» de conseguir los tapabocas y que las decisiones las tomó la subsecretaría del ministerio. «Todo el modelo lo armó la subsecretaría», precisó, añadiendo que procedía de «Inspección de Hacienda». Negó haber adelantado a Aldama la compra que iba a hacer el ministerio y deslizó que pudo ser su exasesor, Koldo García, quien lo hiciera. Respecto a por qué pasó en media hora de contratar a la empresa Soluciones de Gestión cuatro millones de mascarillas a ocho, aseguró que siempre quiso comprar ocho millones porque «15 días de previsión de material sanitario era insuficiente en aquellos momentos de la crisis sanitaria», aunque no explicó por qué firmó entonces la primera orden.

Preguntado sobre por qué nombró a Koldo consejero de Renfe Mercancías y de Puertos del Estado pese a su baja cualificación, señaló que los nombramientos se rigen por la relación personal de confianza con el ministro y que la ley no exige nada más allá de esa confianza. En todo caso, afirmó que eran «dos consejos muy menores». Conoció a Koldo porque se lo propuso Santos Cerdán y necesitaba a alguien que hiciera labores de «conductor, pero también seguridad personal», pero además «hiciera partido».

Ábalos se mostró todavía más esquivo respecto a los enchufes de su expareja Jésica Rodríguez y su amiga Claudia Montes. Sobre la primera, aseguró que era una relación «extramarital» y que pensaba divorciarse porque tenía la «expectativa» de que la relación pudiera prosperar. La ruptura fue «abrupta» y entonces descubrió el concepto «ghosting». Se quejó de ser «carne de meme» porque su intimidad ha sido «reventada» y aseguró que nunca presionó a nadie para que la contratara. Y afirmó que si Jésica declaró que cobraba sin ir a trabajar y que ella misma eligió el apartamento que le pagaba el empresario Alberto Escolano es porque ha sido «coaccionada» por Aldama. Sobre Montes, dijo que solo la vio dos veces en su vida y tampoco habló con nadie para que la contratara.