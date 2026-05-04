Sumar reta a Sánchez al insistir en llevar un nuevo decreto de vivienda al Congreso

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ofrece una rueda de prensa este lunes en Madrid. Borja Sanchez-Trillo | EFE

Sumar no tira la toalla y reta a Pedro Sánchez a volver a llevar un nuevo real decreto con la prórroga de los alquileres al Congreso. Pese a la derrota parlamentaria que los de Yolanda Díaz sufrieron la semana pasada, cuando el Congreso tumbó la convalidación de la iniciativa en materia de vivienda con los votos de PP, Vox y Junts, los magentas insisten en retomar esta medida legislativa «lo antes posible» pese a las dudas que genera entre los socialistas, que temen que la cuestión vuelva a fracasar en la Cámara baja.

En una rueda de prensa de Un Paso al Frente, el nombre temporal de la plataforma que agrupa a Movimiento Sumar, Izquierda Unida, los Comunes y Más Madrid , el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, avanzó que su grupo parlamentario enviará una propuesta motu proprio al resto de formaciones con representación en el Congreso en la que intentarán buscar «consenso». Es decir, contemplar medidas para tratar de persuadir a Junts y PNV como, por ejemplo, beneficios fiscales para los caseros que se vean concernidos.

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Sin embargo, la coalición magenta rechaza registrar la iniciativa a través de una proposición de ley, lo que les permitiría hacerlo al margen del PSOE, y sostiene que la llevarán en forma de real decreto, por lo que necesitan un acuerdo dentro del Consejo de Ministros. La fórmula, ya empleada en la iniciativa que fracasó la semana pasada, evitaría que esta fuera enmendada por otros grupos en su tramitación en la Cámara baja.

Sobre esta ronda de negociaciones que Sumar pretende iniciar ahora, Urtasun se afanó en mostrarse optimista. Reiteró que existe un «perímetro de diálogo» que tiene que ser explorado y que es preciso trabajar en un acuerdo «amplio y de consenso», dado que algunos grupos manifestaron voluntad de «reiniciar» el diálogo.

Convencer al soberanismo

El ministro destacó que las movilizaciones de los trabajadores 1 de mayo han vuelto a interpelar al Gobierno y al conjunto de fuerzas políticas para encontrar soluciones a la crisis de vivienda. «No vamos a parar hasta lograrlo», apostilló, incidiendo en que en el debate de la semana pasada en el Congreso «escucharon atentamente» las intervenciones de los grupos, en referencia a Junts y PNV.

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Sin embargo, las relaciones entre el partido liderado por Carles Puigdemont y Sumar pasan por una travesía del desierto. Hace dos semanas, Yolanda Díaz tildó a los posconvergentes de «racistas» y «clasistas» por su actitud sobre los alquileres, calificativos que desataron un gran malestar en Junts, que decidió romper cualquier nexo con el socio minoritario de la coalición. «Si quiere volver a ser vicepresidenta, que le pida los votos al PP», zanjó en sus redes sociales el expresidente de la Generalitat.

Cuestionado sobre si cuentan con el PSOE para esta negociación, Urtasun advirtió de que revalidar el Gobierno de coalición pasa por aplicar medidas en vivienda y que esperan contar con «con la participación y el apoyo de todo el mundo», en referencia a los socialistas. Pero estos recetan calma y, aunque no dan por varado definitivamente el decreto de vivienda, han dejado claro que no volverán a llevarlo al Congreso para estrellarse nuevamente contra la mayoría alternativa a la gubernamental.