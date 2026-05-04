El PP descarta definitivamente citar a Begoña Gómez en el Senado

El diputado y vicesecretario de política autonómica, Elías Bendodo, este lunes en una rueda de prensa. Mariscal | EFE

El PP entierra definitivamente la posibilidad de citar a Begoña Gómez en alguna de las dos comisiones abiertas en Senado —la que investiga la trama Koldo o las presuntas irregularidades en la gestión de la SEPI— tras su procesamiento judicial y a tenor de las últimas informaciones que apuntan a que pudo mediar en un «pelotazo» inmobiliario en el centro de Madrid. «Preferimos verla sentada en el banquillo», zanjan en la dirección nacional.

Alberto Núñez Feijoo se ha mostrado siempre muy reticente a cruzar esa línea a pesar de que hace dos años presionó con hacerlo «si Pedro Sánchez le obligaba» para evitar desviar el foco de las exigencias de responsabilidad política sobre el jefe del Ejecutivo al que en Génova consideran el número uno de la trama corrupta que se está juzgando en el Tribunal Supremo y que ha sentado en el banquillo de los acusado al que fuera su mano derecha José Luis Ábalos. «Miremos donde miremos aparece la corrupción del sanchismo», aseguró este lunes el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías, Bendodo, en la rueda de prensa semanal tras el comité de dirección, que supuso la vuelta de Borja Sémper al trabajo tras superar un cáncer.

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En el primer partido de la oposición dan credibilidad a las informaciones que se publican sobre Gómez y en la que, apuntan, «actuó como conseguidora beneficiándose de su posición privilegiada». «El que calla otorga. Si te acusan de algo y no te querellas estás asumiendo que es verdad», afirmó Bendodo, quien insistió en que un caso similar en cualquier otro país «le costaría al presidente del Gobierno» por la dimensión del escándalo.

Los populares responsabilizan a Sánchez de estar detrás de todos los escándalos que cercan al PSOE y por el que están siendo investigados dos de sus último secretarios de organización. «Era la mano invisible que estaba en todos los casos de corrupción, pero cada vez está más presente», señaló el vicesecretario nacional del PP, que reiteró en varios momentos que Ábalos fue «el hombre para todo» del presidente. Por eso mismo sugirió que el sanchismo «está en un ataque de nervios desde las diez de mañana», la hora a la que comenzaba la declaración del exministro por el 'caso de las mascarillas', a la espera de saber cómo transcurre y cuánto acaba salpicando.

Montero y su «relación íntima» con la corrupción

Feijoo y los suyos extienden además la mancha de la corrupción más allá de Sánchez y señalan ya a quién ha sido su número dos en el Ejecutivo, María Jesús Montero, antes de poner rumbo a Andalucía para ser la candidata socialistas a la Junta el próximo 17 de mayo. «El elemento troncal va cogiendo fuerza, que es el de la presunta financiación irregular del PSOE con Sánchez cómo número uno del partido y Montero como número dos», dijo Bendodo, para quien el «modus operandi» es «el mismo» que el de los socialistas del 'caso ERE'. «Creerse impunes», denunció.

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En la cúpula del PP creen que la candidata socialista «debería dar explicaciones al mismo tiempo que pide el voto por las calles de Andalucía» porque, denuncian, «tiene una relación íntima con la corrupción desde sus inicios», aunque «sale corriendo antes de que le salpique». Recuerdan que tenía varias «manos derechas por las que puso la mano en el fuego y se quemó», en alusión a su jefe de gabinete, Carlos Moreno, o al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, detenido en diciembre junto a la fontanera Leire Díez.