Luzón rechaza rebajar la pena para Aldama por su colaboración con la justicia y niega que Peramato se lo ordenara
MADRID / LA VOZ
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La acusación popular encabezada por el PP disminuye su solicitud de condena para el empresario por su «colaboración» en el proceso04 may 2026 . Actualizado a las 21:12 h.
El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón ratificó este lunes la petición de siete años de prisión para Víctor de Aldama, 24 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos y 19 años y medio para#