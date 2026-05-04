Luzón rechaza rebajar la pena para Aldama por su colaboración con la justicia y niega que Peramato se lo ordenara

Trío de acusados. El empresario y comisionista Víctor de Aldama junto al exministro y ex secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García compartiendo el banquillo de los acusados del Tribunal durante la primera sesión del juicio que comenzó esta semana. TRIBUNAL SUPREMO

El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón ratificó este lunes la petición de siete años de prisión para Víctor de Aldama, 24 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos y 19 años y medio para