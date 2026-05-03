Feijoo cuestiona la honradez de María Jesús Montero y le pide que deje su escaño

ROMÁN RÍOS / EFE

La estrategia del PP en Andalucía pasa por un cuidadoso reparto de papeles, de ubicación física y de contenido en los mensajes, entre el candidato autonómico y el presidente nacional del partido. El mejor ejemplo ocurrió este domingo, cuando con apenas una hora de diferencia y 80 kilómetros de distancia, Juanma Moreno en Dos Hermanas (Sevilla) y Alberto Núñez Feijoo en Jerez de la Frontera (Cádiz) hicieron campaña por separado, pero coordinados, para las elecciones del 17 de mayo. En un municipio que ya visitó en febrero tras las graves inundaciones que provocó la borrasca Leonardo, Feijoo centró su discurso en la corrupción del Gobierno y puso en la diana a la candidata del PSOE, María Jesús Montero, de cuya honorabilidad dudó. «El PP ofrece regeneración y en Andalucía tenemos un presidente decente. ¿Puede decir lo mismo una señora que ha sido ministra de Hacienda en estos siete años y medio de corrupción?», se preguntó el líder popular.

En la víspera de la declaración del exministro José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo, Feijoo extendió la responsabilidad de la trama hasta Montero y la acusó, además, de haber permitido que varios altos cargos de su departamento participaran, supuestamente, en casos bajo investigación. Aunque no dio nombres, se refería a José Antonio Marco Sanjuán, que fue presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, y está acusado de cobrar mordidas a empresarios, y a Vicente Fernández Guerrero, persona de su máxima confianza, investigado por su etapa en la SEPI. «¿Cómo iba a ver algo raro en Koldo y Ábalos quien no vio nada raro con sus colaboradores en Hacienda y en los ERE?», dijo Feijoo. «El modelo de los ERE y de Ábalos no lo queremos más en Andalucía», sentenció.

Sin críticas a Vox

También puso entredicho el verdadero compromiso de la candidata del PSOE al recordar que ha mantenido su escaño de diputada en el Congreso. «Es una falta de respeto a Andalucía», agregó, e ironizó con que Montero «está de los nervios» ante la posibilidad de perder los comicios.

Sin embargo, no hubo en la intervención de Feijoo ninguna referencia a Vox, con el que el PP tendría que pactar si no consigue la mayoría absoluta. Los populares quieren orillar en esta campaña la prioridad nacional y, en general, cualquier asunto que pueda movilizar a los potenciales votantes de los otros partidos.

Mientras tanto, en Dos Hermanas, Juanma Moreno focalizó su discurso en la «estabilidad» que, a su juicio, necesita al Comunidad, frente al resto de los partidos, que buscan «romper la mayoría en Andalucía». Moreno denunció los «insultos muy graves» de los otros candidatos y pidió «serenidad, educación y corrección». En el tono moderado que ha convertido en sello personal, el presidente de la Junta pidió «educación». «Es lo mínimo: se puede defender todo y todo es legítimo, pero no hace falta insultar ni atacar a lo personal», indicó.

A la espera del debate

María Jesús Montero, que este domingo no tuvo actos papa prepara el debate de este lunes con el resto de cabezas de cartel, recriminó al presidente de la Junta su intento de desmovilizar al electorado socialista. «Nunca había visto a la derecha tan preocupada de desmovilizar a nuestro electorado», apostilló en un mensaje la red social X. La candidata del PSOE afeó también, el «ejercicio de deshumanización» de Moreno en una entrevista en Abc. Según dijo, el líder del PP andaluz «no aborda ni una sola propuesta y se dedica a lanzar acusaciones falsas y a atacarme como adversaria política».

El candidato de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, anunció una batería de medidas para reformar el sistema de atención a la dependencia en Andalucía, con el objetivo de garantizar por ley «que ninguna persona espere más de seis meses para recibir la ayuda reconocida». Subrayó que, para cumplir estos plazos, Por Andalucía duplicará el número de profesionales encargados de la valoración y establecerá un sistema de indemnizaciones para las personas solicitantes cuando el Gobierno andaluz incumpla los tiempos establecidos.