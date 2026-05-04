Fallece Carlos Garaikoetxea, primer lendakari tras el franquismo

El exlendakari Carlos Garaikoetxea, el pasado 4 de septiembre del 2022 en el acto por los 36 años de la formación Eusko Alkartasuna. Iñaki Berasaluce | EUROPAPRESS

Carlos Garaikoetxea, lendakari en las legislaturas de 1980 y 1984, ha fallecido a los 87 años de edad a causa de un infarto, según han informado a Europa Press desde Eusko Alkartasuna. Casado y con tres hijos, Garaikoetxea nació el 9 de junio de 1938 en Pamplona (Navarra). Abogado y licenciado en Ciencias Económicas, desarrolló su actividad profesional en la dirección de empresas y en su despacho de abogados.

Fue presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Navarra y simultaneó esta actividad con su participación en diversas obras filantrópicas y culturales, especialmente en la defensa de la lengua vasca y en el impulso de las ikastolas durante la dictadura de Franco, según recoge la biografía de Garaikoetxea publicada en la web del Gobierno Vasco.

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Fue elegido presidente del PNV al final de la dictadura y en 1980 dejó el cargo por incompatibilidad con la presidencia del Gobierno Vasco.

Carlos Garaikoetxea fue presidente del Consejo General Vasco (Gobierno provisional 1979-1980) y elegido Lehendakari en dos legislaturas (1980 y 1984). Ha sido parlamentario navarro, diputado europeo en dos legislaturas y miembro del Parlamento Vasco en cinco legislaturas. Fue presidente de la EFA (European Free Alliance), y de Eusko Alkartasuna desde su congreso fundacional en 1987 hasta 1999.

Homenaje

En junio del pasado año, el actual Gobierno Vasco, liderado por el lendakari, Imanol Pradales, rindió homenaje a Garaikoetxea, como «figura clave en la construcción institucional del País Vasco».

A sus 87 años, el expresidente fue reconocido como «el extraordinario arquitecto de Euskadi» por su papel fundamental al frente del primer Gobierno Vasco de la democracia.

El acto, presidido por el actual lendakari, Imanol Pradales, reunió a destacadas figuras políticas e institucionales, entre ellos dos de sus sucesores, Juan José Ibarretxe e Iñigo Urkullu, así como representantes de la familia de José Antonio Ardanza.

Durante su intervención, Pradales rememoró la primera reunión del Ejecutivo de Garaikoetxea en Ajuria Enea, celebrada hace 45 años, y subrayó su «legado de resiliencia, prosperidad y bienestar». «Llegó a una Euskadi en ruinas, golpeada por la recesión, el paro y la violencia, y supo diseñar los cimientos de un país mejor», afirmó el lendakari.

El actual lendakari ensalzó el ejemplo del primer Gobierno Vasco de la democracia por poner en marcha las herramientas que han permitido a Euskadi «crecer en prosperidad y bienestar» y agradeció en especial el legado de Garaikoetxea, al que definió como el «extraordinario arquitecto de Euskadi».

El histórico dirigente, que dejó el cargo en 1985 tras fundar Eusko Alkartasuna, también tomó la palabra en aquel acto. «Los desafíos de futuro son grandes, pero mayor es nuestra capacidad para superarlos. Somos una nación valiente y trabajadora. Unidos, desde la colaboración leal y el respeto a la pluralidad, construiremos una Euskadi mejor, más próspera y sostenible», remarcó.