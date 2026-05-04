El exjefe del CNI niega que espiaran a Bárcenas: «Nadie me pidió hacer nada ilegal»

El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán declara por la operación Kitchen AUDIENCIA NACIONAL | EUROPAPRESS

Félix Sanz Roldán fue durante una larga década uno de los altos cargo del Estado con mayor poder e influencia. Al fin y al cabo, el general jubilado dirigió el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) entre los años 2009 y 2019, es decir, pocos nombramientos de confianza siguieron incluso en su puesto después de un cambio de Gobierno en el 2011, como ocurrió entre los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y de Mariano Rajoy (PP). El que fuera máximo responsable de los servicios secretos, poco dado a las cámaras, no ha tenido una transición tranquila tras abandonar «La Casa». En buena medida porque un comisario jubilado que acumuló también poder pero a través de métodos menos éticos, cuando no delictivos, considera a Sanz Roldán como el origen de todos sus males.

Este mando policial que trabajaba por libre y grababa a sus interlocutores sin autorización para cubrirse las espaldas es José Manuel Villarejo. Este agente fue detenido en noviembre del 2017 en el marco del caso Tándem —una decisión orquestada por el CNI, asegura por activa y pasiva desde entonces— y es uno de los diez acusados en el juicio a la operación Kitchen. Se trata del dispositivo policial sin aval judicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y su entorno, que se ejecutó entre los años 2013 y 2015 para recuperar documentación sensibles en su poder sobre la caja B de la formación conservadora.

Este lunes, en una nueva semana de testificales en la vista oral que se celebra en la Audiencia Nacional, Sanz Roldán volvió a ser citado por la defensa de Villarejo para explicar si el CNI estuvo implicado en los seguimientos a Bárcenas y su familia. «No, lo niego en rotundo. No tuvo actividad alguna, ni por acción, ni por omisión», aseguró. «El Centro Nacional de Inteligencia actúa siempre con absoluto respeto a la ley y hace lo que le dice su gobierno para proporcionarle aquellas decisiones que necesita, aquellos elementos de juicio para tomar buenas decisiones, y ningún gobierno, de ningún color, de los que tuve el honor de servir, me pidieron que hiciera nada ilegal y esto lo hubiera sido», declaró.

Sobre su disputa con Villarejo, negó al tribunal que fuera «personal» la denuncia que interpuso en el 2017 contra él por calumnias cuando aseguró en una entrevista televisiva que Sanz Roldán amenazó a muerte a la examante del rey emérito, la empresaria Corinna Larsen. «Lo denuncié porque era la única persona en el CNI que podía hacerlo, al ser la única que tenía identidad, y porque creía que no merecían las personas que sirven a España el tratamiento que estaban recibiendo de parte del señor Villarejo», explicó.

Sanz Roldán expuso que sintió «la obligación como director del CNI de salir al paso de mentiras tan crueles» sobre sus subordinados: «Y lo único que tenía a mano para que así fuera, era denunciarlo ante la justicia, solicitar de la justicia mi protección y a través de mí la de todos los miembros del centro».

«La compañía»

El segundo en comparecer como testigo en el juicio fue el coronel que dirigió la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí. El actual responsable de seguridad de Acciona negó que el cuerpo que dirigía tratara de captar al que fuera chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, el elemento clave de la operación Kitchen: «Nunca fue objeto de investigación», zanjó.

Otro testigo fue Javier Pérez Dolset, el empresario «perjudicado» por el caso Villarejo e investigado en una causa en los juzgados de Madrid junto a la exmilitante socialista Leire Díez, quienes habrían buscado información sensible contra fiscales, policías y responsables de la UCO en el marco de su trabajo contra las «cloacas del Estado». El tribunal aceptó su comparecencia como testigo porque aportó a la causa tres audios de conversaciones que habrían mantenido el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, juzgado en Kitchen, y Villarejo.

Sin embargo, su intervención se centró en la existencia de un chat de Whatsapp, creado el 26 febrero del 2020, que primero tuvo el nombre de Confinados, y que con el paso del tiempo pasó a denominarse «La Compañía». Pese a que el contenido de este grupo no está en el sumario, Pérez Dolset identificó al que fuera fiscal anticorrupción José Grinda como uno de los integrantes, a quien acusó de realizar supuestas filtraciones del procedimiento de Kitchen.