El Ejecutivo da prioridad al autogobierno de País Vasco y Cataluña y deja atrás a Galicia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez), y el lendakari, Imanol Pradales, en una reunión en la Moncloa. BORJA PUIG DE LA BELLACASA

Pedro Sánchez ha insistido en su voluntad de impulsar el autogobierno de las comunidades. Pero ese empuje no está equilibrado. El grueso de las transferencias se concentra en dos autonomías: Cataluña y el País Vasco,