El Ejecutivo da prioridad al autogobierno de País Vasco y Cataluña y deja atrás a Galicia
SANTIAGO / LA VOZ
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La Xunta ha recibido un traspaso en esta legislatura, mientras que el Gobierno de Vitoria cuenta ya con 1204 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Pedro Sánchez ha insistido en su voluntad de impulsar el autogobierno de las comunidades. Pero ese empuje no está equilibrado. El grueso de las transferencias se concentra en dos autonomías: Cataluña y el País Vasco,#