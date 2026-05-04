El Ejecutivo da prioridad al autogobierno de País Vasco y Cataluña y deja atrás a Galicia

Xosé Vázquez Gago
Xosé Gago SANTIAGO / LA VOZ

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez), y el lendakari, Imanol Pradales, en una reunión en la Moncloa.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez), y el lendakari, Imanol Pradales, en una reunión en la Moncloa. BORJA PUIG DE LA BELLACASA

La Xunta ha recibido un traspaso en esta legislatura, mientras que el Gobierno de Vitoria cuenta ya con 12

04 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Pedro Sánchez ha insistido en su voluntad de impulsar el autogobierno de las comunidades. Pero ese empuje no está equilibrado. El grueso de las transferencias se concentra en dos autonomías: Cataluña y el País Vasco,

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