El debate electoral de este lunes en Andalucía puede ser decisivo para determinar si hay o no mayoría absoluta del PP

El candidato del PP de Andalucía y aspirante a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, visitó este domingo la Hermandad de la Virgen de Valme, en Dos Hermanas. FRANCISCO J.. OLMO / EUROPA PRESS

Los candidatos a la Junta de Andalucía aligeraron este domingo sus agendas para preparar el debate electoral televisado de este lunes, que puede resultar decisivo para determinar si el actual presidente andaluz, Juanma Moreno, alcanza o no la mayoría absoluta. Esa es, a día de hoy, la principal y casi la única incógnita, dado que todas las encuestas otorgan al líder autonómico de los populares una victoria clara en los comicios, que, sin embargo, se mueve en el límite de la mayoría absoluta, fijada en 55 escaños. Según la encuesta del CIS, esa horquilla se movería entre los 51 y los 59 escaños. Pero bastaría que a Moreno le faltara un solo diputado para alcanzar esa mayoría absoluta para que Vox pudiera condicionar su Gobierno, dado que no existe un pacto alternativo del PP que pueda conformar una mayoría.

En ese escenario, el debate en RTVE puede presentarse como un todos contra uno, con los candidatos de izquierda centrando sus ataques en Moreno para tratar de no debilitar las opciones de las formaciones progresistas, que necesitarían, según los sondeos, un pacto a múltiples bandas para gobernar en caso de que el PP no logre los ansiados 55 escaños.

La pugna en la izquierda

Solo la pugna entre Por Andalucía —coalición electoral integrada por Izquierda Unida, Podemos, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde— y Adelante Andalucía, escisión de Podemos liderada por Anticapitalistas Andalucía, podría generar una disputa entre los dos candidatos, Antonio Maíllo y José Ignacio García Sánchez, respectivamente, por capitalizar ese espacio. El debate se retransmitirá a partir de las 21.45 horas a través de la desconexión territorial de La 1 para Andalucía. El resto del territorio nacional podrá seguir la emisión a través del Canal 24 Horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play.

El debate tendrá una duración de 90 minutos, divididos en tres bloques: Economía, Políticas Sociales y Financiación y pactos. Previamente, cada candidato dispondrá de 30 segundos para responder a la siguiente pregunta: «¿Por qué quiere ser presidente o presidenta de Andalucía?».