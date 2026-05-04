Absuelven a Pilar Baselga, la mujer que llamó «Begoño» a la esposa del presidente del Gobierno

La agitadora de ultraderecha e historiadora Pilar Baselga, a su llegada al Juzgado de los Penal número 22 de Madrid el pasado 12 de marzo. Daniel Gonzalez | EFE

El Juzgado de lo Penal número 22 de Madrid decidió absolver a la agitadora ultra e historiadora Pilar Baselga, que en el 2022 aseguró que la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había nacido hombre y que su nombre verdadero era Begoño. Estaba acusada de un delito de un delito de injurias.

Baselga, además, aseguró en televisión que Gómez era transexual e incluso vinculó a la esposa de Sánchez al «narcotráfico en Marruecos». La jueza del caso, Beatriz Suárez Martín, remarcó en su sentencia que «no se acredita elemento subjetivo del delito imputado», aunque matiza que «las expresiones utilizadas han estado muy cerca de traspasar la delgada línea entre la sátira y la difamación».

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La jueza estimó en su sentencia que Gómez optó por no declarar. «No contamos con un relato personal y directo que permita concluir que las expresiones ocasionaron un impacto en su reputación», recoge la sentencia, según publica El Español.

En el juicio, que se desarrolló el pasado 12 de marzo, Pilar Baselga se disculpó por emplear una expresión «desafortunada» y recalcó que no pretendía injuriar ni calumniar. «Si alguna expresión que hice fue desafortunada me disculpo por ello, pero una expresión discutible no se convierte en delito», destacó entonces la historiadora, que solo respondió a preguntas de su defensa.