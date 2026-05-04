Ábalos afronta este lunes el interrogatorio de su vida cercado por los testimonios de la UCO y Aldama

El exministro José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados en el primer día del juicio contra él. J.J. GUILLÉN

Cuatro semanas, 12 sesiones, más de 70 testigos y una sensación que se ha ido imponiendo en el juicio del caso mascarillas: la tesis acusadora de la Fiscalía Anticorrupción no solo resiste, sino que está