Ábalos afronta este lunes el interrogatorio de su vida cercado por los testimonios de la UCO y Aldama
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Testigos, peritos y la propia confesión del comisionista como nexo de la «organización criminal» empujan al exministro a la condena04 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Cuatro semanas, 12 sesiones, más de 70 testigos y una sensación que se ha ido imponiendo en el juicio del caso mascarillas: la tesis acusadora de la Fiscalía Anticorrupción no solo resiste, sino que está#