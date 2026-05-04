Ábalos afronta este lunes el interrogatorio de su vida cercado por los testimonios de la UCO y Aldama

Melchor Sáiz-Pardo MADRID / COLPISA

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El exministro José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados en el primer día del juicio contra él.
El exministro José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados en el primer día del juicio contra él. J.J. GUILLÉN

Testigos, peritos y la propia confesión del comisionista como nexo de la «organización criminal» empujan al exministro a la condena

04 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Cuatro semanas, 12 sesiones, más de 70 testigos y una sensación que se ha ido imponiendo en el juicio del caso mascarillas: la tesis acusadora de la Fiscalía Anticorrupción no solo resiste, sino que está

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