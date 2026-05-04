Más de 20 detenidos tras interceptar cerca de Gran Canaria un buque con el mayor alijo de cocaína de España

El Arconian, atracado en un muelle de Las Palmas. Quique Curbelo | EFE

La Guardia Civil interceptó en el Atlántico un buque mercante cargado con un importante alijo de cocaína que podría situarse entre los mayores incautados hasta la fecha en España. El carguero, de nombre Arconian y con bandera de Comoras, llegó en la tarde de este domingo al puerto de Las Palmas de Gran Canaria escoltado por una patrullera del Instituto Armado. Los 23 integrantes del buque fueron detenidos a su llegada al puerto y las autoridades procedieron al pesaje de los bultos. Según han podido adelantar, podría tratarse de entre 30.000 y 45.000 kilos de cocaína.

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La operación, que se desarrolla bajo la supervisión de la Audiencia Nacional y permanece bajo secreto de sumario, impide por el momento conocer detalles concretos sobre la cantidad de droga intervenida. No obstante, fuentes de la investigación apuntan a que el cargamento podría incluso superar las cerca de diez toneladas de cocaína incautadas en enero en otro operativo marítimo al oeste de Canarias.

El buque había partido el pasado 22 de abril desde Freetown (Sierra Leona) con rumbo declarado a Bengasi (Libia), aunque su travesía fue interceptada en el marco de una operación internacional contra el narcotráfico en la que también habrían participado agentes de Vigilancia Aduanera. Una vez en puerto, se procederá a un registro exhaustivo de la embarcación.

Este nuevo golpe policial confirma el papel estratégico del archipiélago en las rutas del narcotráfico internacional. En los primeros meses de 2026, las fuerzas de seguridad han intensificado su actividad con decenas de operaciones y toneladas de droga intervenidas, especialmente cocaína y hachís, en un contexto de aumento global de la producción y el consumo de estupefacientes.

El tráfico de drogas se dispara

Más producción, más barata y un mayor consumo mantienen disparado el tráfico de drogas, una curva ascendente que trata de contener la actividad policial con un millar de investigaciones en el 2025, 1.893 detenciones y más de 130 toneladas de estupefacientes incautados, con el hachís a la cabeza -70,5 toneladas-, el triple que el año anterior.

De cerca, las 60 toneladas de cocaína retiradas por la Policía Nacional del mercado el pasado año, una cifra que mantiene la tendencia de las abultadas aprehensiones de esta droga, mientras que repuntan las de heroína, con 66 kilos. Solo en un operativo se incautaron en diciembre 8 kilos de heroína en pastillas, similar cantidad a todo lo capturado en el 2024.

La marihuana decomisada sigue, como el hachís, en máximos, sobre todo la retirada de plantas, que pasan de 7.400 a más de 35.000 el pasado año, en tanto que se confiscaron más de 1.700 kilos, algo más que el ejercicio anterior. Los datos se extraen de las estadísticas de la Unidad Central de Inteligencia Criminal correspondiente a la actividad policial desarrollada en 2025 por la Unidad central de lucha contra las Drogas y el Crimen Organizado (Udyco) y su Brigada Central de Estupefacientes.

Con los primeros cuatro meses de 2026 cerrados, la lucha policial contra el narco no afloja un ápice. Solo de enero a abril se han desarrollado más de una treintena de operaciones con 187 arrestados. La droga intervenida, casi 60 toneladas, se reparte a partes iguales entre cocaína (25,3) y hachís (25,5), con media docena de grandes alijos.

De ellos, destacan la incautación de cocaína más importante desde 1999 por mar en Europa, con casi 10 toneladas que transportaba un buque cazado a 535 kilómetros de Canarias y las 17,5 toneladas de hachís en distintos operativos que destaparon el último narcotúnel de Ceuta. Los investigadores sospechan que por sus pasadizos ha circulado en los últimos años gran cantidad de hachís desde Marruecos; no descartan que existan más, según recoge Canarias7. Con las cifras sobre la mesa y casi recién llegado de la presentación del alijo de 5.000 kilos de cocaína introducido por la costa de Huelva, el comisario al frente de la Brigada Central de Estupefacientes, Alberto Morales, señala que desde 2001 llegó a la brigada «nunca ha visto una racha de tanta intervención de droga».

«Los números están bien como indicador pero no significan que los agentes trabajen más o menos por intervenir más o menos droga», advierte, antes de subrayar que si de algo vale y mucho el análisis de las «estadísticas» es para abrir nuevas vías de investigación y mejorar la eficacia policial.