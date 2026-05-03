La «prioridad nacional» abre grietas en el discurso de los barones del PP

Jorge Azcón, María Guardiola, Alberto Núñez Feijoo y Alfonso Fernández Mañueco celebran los resultados electorales del PP en Castilla y León. EDUARDO PARRA

La «prioridad nacional» pactada entre PP y Vox ha dejado de ser una cláusula técnica para convertirse en una grieta política dentro del PP. Génova intenta unificar el discurso, pero los barones lo adaptan, lo