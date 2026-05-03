La «prioridad nacional» abre grietas en el discurso de los barones del PP

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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Jorge Azcón, María Guardiola, Alberto Núñez Feijoo y Alfonso Fernández Mañueco celebran los resultados electorales del PP en Castilla y León.
Jorge Azcón, María Guardiola, Alberto Núñez Feijoo y Alfonso Fernández Mañueco celebran los resultados electorales del PP en Castilla y León. EDUARDO PARRA

Dividen sus posiciones entre interpretar, asumir, frenar o silenciar el concepto incluido en los pactos con Vox en Extremadura y Aragón

03 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La «prioridad nacional» pactada entre PP y Vox ha dejado de ser una cláusula técnica para convertirse en una grieta política dentro del PP. Génova intenta unificar el discurso, pero los barones lo adaptan, lo

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