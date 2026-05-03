El juicio contra Ábalos quedó visto para sentencia antes de hablar los acusados

Javier Romero Doniz
JAVIER ROMERO VIGO / LA VOZ

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José Luis Ábalos, Víctor de Aldama y Koldo García.
José Luis Ábalos, Víctor de Aldama y Koldo García. EFE y EUROPA PRESS

Sus versiones contradictorias no los desvinculan de la trama de las mascarillas, pero sí revelan por dónde avanzan otras causas en las que están investigados

03 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La expectación que generaba escuchar a los tres acusados para defenderse en primera persona ante el tribunal que los juzga, y el posterior revuelo que despertaron los ataques cruzados o a terceros verbalizados por dos

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