La Guardia Civil desmiente a la Generalitat sobre el ahogamiento de cuatro personas en una playa valenciana

Un agente de la Policía Local recorre una playa de Valencia, en una imagen de archivo. Ana Escobar | EFE

La Guardia Civil ha salido este domingo al paso de una información errónea de la Generalitat. A través del grupo de Whatsapp que comparte con periodistas de toda la Comunidad, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) dio por hecho que cuatro personas fallecieron por ahogamiento a última hora de este sábado, dos de ellas menores de 11 y 14 años, en la playa Aigua Morta de Oliva (Valencia). Sin embargo, no hubo víctimas.

Según las fuentes, sobre las 10.05 horas de ayer el CICU recibió un aviso por ahogamiento en la citada playa de Oliva y hasta el lugar se desplazó un SAMU, que confirmó el fallecimiento de cuatro personas. No obstante, el instituto armado y la alcaldesa de Oliva desmintieron la información y confirmaron que un niño fue atendido en la playa y otras tres personas fueron rescatadas, pero no hubo víctimas mortales.

Los fallecidos indicados por la Generalitat eran presuntamente dos menores de 11 y 14 años, una mujer de 52 y un hombre del que no se conoce la edad. Y junto a estos, se notificó que dos hombres de 46 años fueron trasladados con síntomas de ahogamiento hasta el Hospital de Gandía (Valencia).

Sí se confirmó atención médica a un menor, sin especificar nada más al respecto.