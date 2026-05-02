Ayuso defiende un Madrid con «todas las formas de ser español» y Feijoo alaba la «libertad» de la Comunidad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso saluda al líder del PP, Alberto Núñez Feijo antes de pronunciar el discurso de clausura del acto de entrega de las Cruces de la Orden del Dos de Mayo. KIKO HUESCA / EFE

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aprovechó la festividad del Dos de Mayo para defender a la Comunidad de Madrid como «la región más heterogénea que existe», ya que, según dijo, «está hecha de todas las formas de ser español». En medio del debate sobre la prioridad nacional defendida por Vox y asumida por el PP en Extremadura y Aragón, reivindicó que la capital sea «la puerta de entrada para el mundo entero» por abrir Madrid «a todos los acentos». Marcó distancias con el PSOE y con Vox al alabar un Madrid libre de «acoso político y sectarismo», que «no se dejará controlar por nada ni por nadie» y que dice no cuando alguien le quiere «torear». En Madrid, dijo, no hay cabida para «el nacionalismo ni las ideologías identitarias» que han hecho «perder el tiempo».

«El buen madrileño sabe admirar a Cataluña, como el catalán que realmente ama su región sabe hacer lo propio con las demás, empezando por Madrid. Y sabe que esta es su casa y que estamos viviendo nuestro mejor momento», afirmó. La presidenta madrileña aseveró que en la región se dice «sí» a toda idea buena y «no» cuando alguien quiere «torearles». «Ahí es cuando nos sale el anda y que te ondulen», añadió la presidenta madrileña.

Feijoo y Vito Quiles

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, participó en los actos y criticó que el Gobierno central «zancadillee» de forma constante y continua a la Comunidad de Madrid. Se mostró convencido de que «los madrileños toman buena nota» de lo que ocurre desde hace años. Destacó la «libertad y la valentía» de Madrid, señalando que su «vitalismo» atrae a cada vez más personas para vivir y trabajar. Defendió por ello que el deber de un político responsable es apoyar este dinamismo en lugar de obstaculizarlo. Antes, pidió «esclarecer» el incidente entre Vito Quiles, al que definió como «periodista», y la esposa de Sánchez, Begoña Gómez. «Hay que esclarecer los hechos, qué es lo que ha pasado y quiénes son los que aparentemente han tenido algún tipo de actitud violenta», dijo.

El ministro para la Transformación Digital y líder del PSOE en Madrid, Óscar López, arremetió durante su discurso contra Díaz Ayuso, a la que definió como la «campeona del insulto» y la «reina de la fruta» y la equiparó con la «ultraderecha» de Vox.