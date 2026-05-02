Detenido un hombre por asesinar a una mujer en la calle en Esplugues de Llobregat

Escena del apuñalamiento en Esplugues de Llobregat. Alberto Estevez | EFE

Un hombre ha matado este sábado con un arma blanca a una mujer en la vía pública en el municipio barcelonés de Esplugues de Llobregat, suceso tras el que ha sido detenido por los Mossos, en un caso que se investiga como violencia machista.

La policía catalana ha informado en un comunicado de que el suceso ha tenido lugar sobre las 11.00 horas, momento en el que una llamada ha alertado al teléfono de emergencias 112 de que un hombre había herido gravemente a una mujer y había huido del lugar. El hombre, según fuentes próximas a la investigación, ha apuñalado a la mujer en una calle de la localidad, y posteriormente la víctima ha fallecido.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias unidades de los Mossos y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), sanitarios que no han podido salvar la vida de la mujer.

Tras la agresión, el hombre ha huido del lugar pero ha sido localizado poco después por la policía, que lo ha detenido.

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos se ha hecho cargo de la investigación, que se encuentra bajo secreto judicial.