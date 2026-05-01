Torres recuerda que ha demandado tres veces a Aldama y acusa a PP de amplificar las falsedades del comisionista

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa de este martes tras el Consejo de Ministros. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró este viernes haber presentado ya tres demandas contra Víctor de Aldama en relación con las acusaciones vertidas en el marco del «caso mascarillas». Asimismo, lamentó que ciertas formaciones políticas, especialmente el PP, hayan «amplificado falsedades y difamaciones» sin aportar pruebas. Preguntado por los periodistas durante su participación en la manifestación del Día del Trabajador en Las Palmas de Gran Canaria, Torres afirmó que ha actuado judicialmente «en tres ocasiones»: una primera iniciativa presentada en 2024; una segunda que no pudo formalizarse al encontrarse la anterior en fase de instrucción; y una tercera que «está haciendo su recorrido desde hace bastante tiempo».

El ministro subrayó que lo más grave no es que «alguien diga cualquier cosa sin pruebas», sino que esas afirmaciones sean respaldadas por «organizaciones políticas y otros foros», algo que, a su juicio, «al final no se repara». En este sentido, señaló directamente al PP y afirmó haber trasladado esta crítica a sus dirigentes en el Congreso de los Diputados. Respecto a las declaraciones de Koldo García sobre las llamadas «chistorras» —término con el que la UCO de la Guardia Civil sostiene que el exasesor se refería a los billetes de 500 euros—, Torres reiteró que el PSOE niega cualquier financiación ilegal y manifestó la intención del partido de personarse ante acusaciones que considera falsas.

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El ministro recalcó que el proceso judicial se encuentra en sus «últimos días y horas» y que será la sentencia la que determine los hechos. «Que la justicia llegue hasta el final», insistió. Asimismo, subrayó la diferencia entre testigos y acusados: «Los testigos están obligados a decir la verdad», señaló, en referencia a empresarios que han declarado no conocerle. Por el contrario, añadió que «los acusados pueden decir la verdad o no» en función de su estrategia de defensa. Finalmente, citó a la presidenta del Tribunal de Cuentas, quien aseguró que los contratos de Canarias y Baleares no presentan irregularidades, y concluyó: «Que la verdad reluzca y que todos sepamos qué fue lo que realmente pasó».