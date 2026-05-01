Moreno se compromete a crear una Consejería de Inteligencia Artificial y Desarrollo Tecnológico

Cumpleaños feliz. El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, tuvo una sorpresa tras un acto electoral en Sevilla: una tarta por su 56 cumpleaños. Ayer se conoció que canta en la sintonía de su campaña Francisco J. Olmo | EUROPAPRESS

El presidente de la Junta y candidato del PP andaluz a la reelección, Juanma Moreno, anunció este viernes su objetivo de que Andalucía alcance «la media nacional» de desempleo durante la próxima legislatura, impulsando así el descenso continuado del paro. Moreno, quien celebró su cumpleaños este 1 de mayo, sopló las velas en un restaurante del barrio de Triana, en Sevilla, durante el acto «Diálogo Estratégico: La Nueva Andalucía». En este encuentro con empresarios de sectores como el aeroespacial, la cosmética, la moda y el tecnológico, el candidato se interesó por las necesidades del tejido productivo y el apoyo que puede brindar el Gobierno autonómico. Los emprendedores le cantaron un cumpleaños feliz justo la jornada en la que medios como Diario Sur destacaban que el presidente ha vuelto a cantar en público para respaldar su candidatura, prestando su voz a la sintonía de campaña titulada Kilómetro Sur.

En el ámbito institucional, Moreno anunció que, si revalida el cargo tras las elecciones del 17 de mayo, creará una Consejería de Inteligencia Artificial y Desarrollo Tecnológico. Justificó esta medida subrayando que este instrumento es clave para dos objetivos: dinamizar el sistema productivo —haciéndolo más competitivo— y transformar la administración pública para que sea más eficiente.

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Durante su intervención, Moreno felicitó a los trabajadores, afirmando que sin ellos no «habría capacidad productiva ni dinamismo», y reivindicó la figura de la empresa. Asimismo, señaló que empleados y empresarios son «complementarios», pues muchos autónomos emprenden tras adquirir experiencia previa. «Por tanto, creo que hay que desmitificar esos muros que, a veces, se le imponen a la sociedad», concluyó.