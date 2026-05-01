Empieza la campaña electoral en Andalucía: Juanma Moreno buscará evitar de nuevo a Vox

La candidata socialista a las elecciones andaluzas, María Jesús Montero, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. José Manuel Vidal | EFE

Andalucía está desde hoy en campaña electoral. La última etapa de este rali de comicios autonómicos acaba el 17 de mayo en esta comunidad. Estos son los candidatos con más opciones de conseguir representación en el Parlamento andaluz.

PP

Una moderación buscada. A nadie le salió tan bien la decisión de adelantar los comicios como al presidente andaluz, Moreno, en el 2022. El mandatario, que empezó a gobernar en el 2019, adelantó los comicios y logró no solo desactivar por completo a Ciudadanos, sino que, además, cosechó la primera mayoría de su partido en la Cámara autonómica y dejó de depender de Vox. Del peor resultado del PP (26) y un pacto a tres bandas a una cifra de récord, 58 escaños, que Moreno lleva tatuada. Presume de un talante dialogante y moderado, un perfil opuesto al de Ayuso. Aseguró a Colpisa que en ocasiones está más de acuerdo con Felipe González que con la líder madrileña. La oposición le reprocha la crisis de los cribados para la detección del cáncer de mama y la tardanza en la llegada de los servicios de emergencia al lugar del accidente de Adamuz. La Junta ha evitado confrontar con el Gobierno central por el siniestro.

PSOE

Figura clave del Gobierno. La extitular de Hacienda y figura clave del Gobierno de Sánchez buscará recuperar un feudo tradicional socialista. Montero, médica de formación, pasó por las consejerías de Salud (2004 al 2013) y Hacienda (2013 al 2018) en Andalucía antes de saltar a la Moncloa. Ahora tendrá que remontar los resultados de las encuestas, que estiman que logrará una cifra cercana a los 30 escaños con los que cuenta hoy. La socialista basará en la sanidad su discurso en campaña. «Nos jugamos la salud», suele reivindicar, con la crisis de los cribados como punta de lanza. El popular venderá la estabilidad que le dio su mayoría, en contraposición con un Gobierno central sin Presupuestos. La reforma de la financiación autonómica, aunque Montero reflejó que aumentaría la atribución para Andalucía, marcará su perfil, al nacer de un pacto con ERC.

Vox

Tratará de ser decisivo. Portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira afronta su primera cita electoral, después de que Macarena Olona abandonara el partido a los pocos meses de los comicios. Su objetivo es mantener la dinámica al alza de su partido, con el reto de ser determinante en la investidura de Moreno. Reivindicará en campaña la «seguridad en las calles» y la «prioridad nacional», y contará con la omnipresencia de Santiago Abascal en campaña.

POr Andalucía

Podemos y Sumar. El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) vuelve a presentarse a unas elecciones andaluzas. Liderará una coalición que no se vio ni en Aragón ni en Castilla y León: la unión de los partidos de la órbita de Sumar con Podemos. Es la receta ideada para una alternativa que, según las encuestas, podría ver reducida a la mitad su presencia en el Parlamento. Maíllo, que se impuso en las primarias de IU a la ministra Sira Rego y es una de las voces que pide más cambios en Sumar, tratará de hacer de la defensa de los servicios públicos su bandera en campaña. Maíllo ya tuvo funciones de gobierno. Fue director general de la Administración Local de la Junta entre el 2012 y el 2013.

Adelante Andalucía

Mejores perspectivas. El nombre de este partido es el mismo de la coalición de izquierdas, entonces con Podemos, Izquierda Andalucista e IU, que logró 17 escaños en el 2018. García, el segundo candidato mejor valorado por el Centro de Estudios Andaluces (Centra, el CIS andaluz), opta a conseguir un grupo parlamentario propio en este partido que se define como andalucista y de izquierdas y que nace de la ruptura de Teresa Rodríguez con Podemos. La que fue líder de la izquierda alternativa en esta comunidad cierra, de forma simbólica, las listas del partido en Cádiz, y será un activo durante la campaña electoral.