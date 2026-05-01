Montero arranca la campaña en Andalucía, flanqueada por Pedro Sánchez y Zapatero, apelando a la defensa de la sanidad pública

Vuelve el gesto de la ceja. La secretaria general del PSOE-A y candidata, María Jesús Montero, acompañada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en un acto de campaña en Cártama, en la provincia de Málaga Álex Zea | EUROPAPRESS

La candidata socialista, María Jesús Montero acudió a un mitin en Málaga acompañada de dos figuras del socialismo español: Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, que recuperó el gesto de la ceja. Montero fue recibida por los asistentes al grito de «sanidad pública», algo que prometió defender. La candidata comenzó su intervención mostrando su orgullo hacia Zapatero ya que, según ella, gracias a él existen «las libertades» para que ningún ciudadano sea discriminado por razón de «raza, género o creencia política». Además en el primer día de campaña, este viernes, criticó la deshumanización del adversario político que, en su opinión, despliega el PP para intentar «desgastar» al PSOE. Durante un multitudinario acto público celebrado en el pabellón de la Ciudad Deportiva de la localidad malagueña de Cártama, Montero ha denunciado el «afán» de los populares por «desmovilizar el voto progresista» de cara a las elecciones del 17 de mayo, bajo la premisa de que la izquierda es mayoría en Andalucía y «ellos lo saben».

En este evento, que reunió a unas 1.800 personas y con una audiencia entregada, Montero cargó contra quienes se mueven «a la chita callando» como «suavones», advirtiendo a la sociedad andaluza que «se cuide de estos lobos que se disfrazan con piel de cordero para atacar desde dentro del rebaño». Por su parte, Pedro Sánchez hizo un llamamiento urgente a la movilización y al «voto útil» en torno a la candidatura socialista para frenar al PP y a Vox, cuyas verdaderas prioridades —afirmó— se basan en «el retroceso, el odio, la fragmentación, el racismo y la xenofobia». «Hay partido y lo vamos a ganar», zanjó el presidente en esta jornada inaugural de campaña, en la que también agradeció efusivamente la lealtad y el compromiso de Zapatero con las siglas del partido.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero reforzó este mensaje advirtiendo que «ya no hay truco», pues considera demostrado que las políticas de la derecha y la ultraderecha son idénticas en su postura contra la inmigración, el cambio climático o su falta de condena a la guerra. «Vox y el PP, la misma cosa es», sentenció, subrayando que votar a cualquiera de las dos formaciones conduce al mismo resultado. Zapatero lamentó la estrategia de «insultar e injuriar gravemente al Gobierno» y pidió específicamente a Alberto Núñez Feijoo que ponga fin a esta deriva.

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En un plano más personal, el expresidente salió en defensa de Begoña Gómez, asegurando que «ha hecho lo que han hecho todas: trabajar y tener un apoyo». Afirmó con rotundidad que «ni el sursum corda» le convencerá de lo contrario e instó a la oposición a tener «coraje» para confrontar ideas y gestión en lugar de atacar a las familias. Finalmente, expresó su «orgullo» por la autonomía del Ejecutivo de Sánchez en materia de Defensa frente a presiones externas, concluyendo con un mensaje de confianza hacia el futuro bajo el liderazgo del actual presidente.