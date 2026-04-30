Momentos de tensión entre la abogada de Koldo y el propio acusado con el fiscal

Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, gesticula en un momento de su declaración. EFE

La declaración de Koldo García en el juicio de las mascarillas estuvo marcada por una tensión constante con el fiscal, Alejandro Luzón, pero también por los choques de este con la abogada del exasesor del exministro José Luis Ábalos, Leticia de la Hoz. La letrada empezó interrumpiendo las preguntas de Luzón, introduciendo precisiones, hasta que el fiscal estalló y protestó ante el presidente del tribunal. «Voy a pedir que no se me interrumpa a mitad de un interrogatorio, porque no me ha ocurrido en 35 años de ejercicio profesional que una letrada o un letrado me interrumpa a mitad de una pregunta. Llevo todo el juicio soportándolo», clamó, visiblemente airado.

El clima no se relajó. En otro momento del interrogatorio fue el propio Koldo quien chocó con el fiscal. En esta ocasión, fue Luzón quien le interrumpió. «Déjeme terminar, por favor. O sea, se lo pido por favor, porque me cuesta. Se lo suplico. ¿Lo entiende? Por favor, se lo suplico que me deje terminar, porque si me interrumpe se me corta y no lo consigo. Espero que me perdone por lo que acabo de hacer», dijo el exayudante de Ábalos.

El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, tuvo que intervenir para cortar en seco la situación. Le instó a terminar y a dejar que el fiscal formulara después sus preguntas. Pero el pulso continuó. Volvió a haber encontronazo cuando el fiscal le interrogó por el chalé de La Alcaidesa que disfrutó Ábalos, supuestamente pagado por la trama. Koldo pidió otra vez que no le interrumpiera. El magistrado le ordenó que se limitara a responder. «Es que con esa sonrisa…», protestó el acusado, en referencia a la actitud de Luzón, que zanjó el episodio con una réplica seca: que no le mirara si no quería.

La tensión también afloró en los detalles. Cuando el fiscal preguntó si sabía que la expareja de Ábalos no acudía a trabajar a las empresas públicas en las que había sido contratada, introdujo una observación: «Mire, por refrescarle la memoria, quizá no vale la pena...». Koldo no dejó pasar la ocasión: «Refrescar la memoria siempre vale la pena».

«Estoy pasado de vueltas»

El tono volvió a elevarse cuando el acusado trató de justificarse. «Cada vez que me dicen que hay una empresa en problemas, y más en pandemia, echo a correr y me pongo a llamar a quien haga falta», explicó. Luzón respondió con ironía: «¿Como con los problemas de las mujeres?». «Qué mal gusto tiene usted», replicó Koldo. Más tarde, a preguntas de su propia abogada, resumió su estado con una frase: «Estoy un poco pasado de vueltas».