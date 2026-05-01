Maíllo, candidato de líder de Por Andalucía: «Vamos a usar 1.500 millones para un plan de empleo para sectores vulnerables»

Yolanda Díez, este viernes, con el candidato de Por Andalucía Jorge Zapata | EFE

El líder de Por Andalucía y candidato de la formación a las elecciones del 19 de junio, Antonio Maíllo, ha propuesto destinar hasta 1.500 millones de euros «no ejecutados» por el Gobierno andaluz a un «plan activo de empleo dirigido a los sectores más vulnerables, como los jóvenes, las mujeres o los mayores de 45 años». Maíllo, quien asistió a la manifestación del Primero de Mayo en Málaga junto a la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, aseguró que estas medidas suponen gobernar «para el 99 % de los andaluces, la mayoría trabajadora». Según el candidato, esto diferencia a Por Andalucía del PP de Moreno, que —a su juicio— solo atiende «al 1 %, a los suyos».

Asimismo, indicó que los trabajadores necesitan una mejora en sus condiciones laborales y salariales, y criticó al Ejecutivo del PP por haberse opuesto «a todas las mejoras impulsadas desde el Gobierno central para combatir la precariedad mediante la reforma laboral y la subida del salario mínimo». Maíllo apostó por un futuro «que genere esperanza», el cual requiere «revertir los precios del alquiler y no dejarlos al libre mercado». En este sentido, propuso establecer límites en Málaga y otros 332 municipios, amparándose en la ley estatal de vivienda que permite intervenir en las llamadas «zonas tensionadas».

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Finalmente, subrayó que tanto su formación como los partidos que la integran son quienes lucharon «por la reforma laboral y el incremento del salario mínimo interprofesional», y reafirmó su compromiso con la prórroga de los alquileres, cuestión que —anunció— llevarán de nuevo al debate político.