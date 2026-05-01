Maíllo, candidato de líder de Por Andalucía: «Vamos a usar 1.500 millones para un plan de empleo para sectores vulnerables»
ESPAÑA
En el primer día de campaña acudió a la manifestación del Primero de Mayo en Málaga junto a la ministra de Empleo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz01 may 2026 . Actualizado a las 21:42 h.
El líder de Por Andalucía y candidato de la formación a las elecciones del 19 de junio, Antonio Maíllo, ha propuesto destinar hasta 1.500 millones de euros «no ejecutados» por el Gobierno andaluz a un «plan activo de empleo dirigido a los sectores más vulnerables, como los jóvenes, las mujeres o los mayores de 45 años». Maíllo, quien asistió a la manifestación del Primero de Mayo en Málaga junto a la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, aseguró que estas medidas suponen gobernar «para el 99 % de los andaluces, la mayoría trabajadora». Según el candidato, esto diferencia a Por Andalucía del PP de Moreno, que —a su juicio— solo atiende «al 1 %, a los suyos».
Asimismo, indicó que los trabajadores necesitan una mejora en sus condiciones laborales y salariales, y criticó al Ejecutivo del PP por haberse opuesto «a todas las mejoras impulsadas desde el Gobierno central para combatir la precariedad mediante la reforma laboral y la subida del salario mínimo». Maíllo apostó por un futuro «que genere esperanza», el cual requiere «revertir los precios del alquiler y no dejarlos al libre mercado». En este sentido, propuso establecer límites en Málaga y otros 332 municipios, amparándose en la ley estatal de vivienda que permite intervenir en las llamadas «zonas tensionadas».
Finalmente, subrayó que tanto su formación como los partidos que la integran son quienes lucharon «por la reforma laboral y el incremento del salario mínimo interprofesional», y reafirmó su compromiso con la prórroga de los alquileres, cuestión que —anunció— llevarán de nuevo al debate político.