La Ertzaintza salva a una mujer que estaba siendo estrangulada por su pareja en un piso de San Sebastián
SAN SEBASTIÁN / COLPISA
Los agentes han conseguido auxiliar a la víctima, que se encontraba ya semiinconsciente, y han arrestado al hombre por un intento de homicidio01 may 2026 . Actualizado a las 21:26 h.
La Ertzaintza ha salvado esta madrugada a una mujer que estaba siendo estrangulada por su pareja en San Sebastián. Los agentes consiguieron auxiliar a la víctima, que se encontraba ya semiinconsciente, y procedieron al arresto del#