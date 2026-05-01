Adelante Andalucía confronta su papel «pegado a la realidad» con el de los que «están con multinacionales»

José Ignacio García, candidato por Adelante Andalucía Álex Zea | EUROPAPRESS

Adelante Andalucía ha celebrado la tarde de este 1 de mayo en Granada un acto sobre sindicalismo bajo el lema la Andalucía que de verdad madruga. La formación ha reivindicado su carácter de partido «pegado al territorio y a la realidad que viven los andaluces». José Ignacio García, candidato de la formación a la Presidencia de la Junta, ha comparado el evento con las celebraciones de la jornada del presidente y candidato a la reelección, Juanma Moreno, quien se ha reunido en un hotel con directivos de multinacionales. «Ellos están con las multinacionales. Moreno está con la gente que tiene mucho dinero y Adelante Andalucía está con la gente que construye Andalucía. Estamos con la Andalucía normal y corriente, la Andalucía real. Moreno, dime con quién andas y te diré quién eres», ha declarado García, según recoge su formación en una nota de prensa. En el encuentro han participado, además del candidato, la aspirante de Adelante por Granada, Inma Manzano; Vanesa Sánchez (limpiadora del SAT); Nieves García (PTIS de CCOO) y María José Sánchez (bombera del Infoca).

García ha recordado que «es a esta gente —en alusión a los trabajadores de diferentes sectores presentes— a la que el Gobierno de Juanma Moreno ha olvidado en sus siete años al frente; a los trabajadores que sostienen Andalucía». «Lleva más de siete años gobernando y no ha tomado ni una sola medida para acabar con la explotación en la hostelería o en el turismo; no ha impulsado ninguna iniciativa para mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora, ni de quienes se dedican a la integración social, las bomberas forestales, las limpiadoras o el profesorado universitario», le ha reprochado García. Respecto al empleo, García ha sostenido que «cada vez que sale el mapa de los datos de empleo, aquí en Andalucía, al sur de Despeñaperros, nos han condenado sistemáticamente a tener que elegir entre paro, precariedad o emigración». Frente a políticas que obligan a la precariedad o al abandono del territorio, Adelante Andalucía ha puesto en valor a los sindicalistas que «ponen el cuerpo para defender los derechos laborales de toda la ciudadanía».

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«La Andalucía del siglo XXI no está en los despachos, está en las espaldas de los y las sindicalistas honestos», ha afirmado García. Por último, la formación ha manifestado la importancia de luchar en las urnas por una Andalucía habitable. «Señor Juan Manuel Moreno Bonilla, es hora de que el que se quede en paro sea usted y lo vamos a hacer el 17 de mayo», ha concluido.