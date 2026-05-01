Abascal eleva el nivel de insultos contra Sánchez
MADRID / COLPISA
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«Estos tienen la boca caliente y luego quieren que los demás nos contengamos», afirma el líder de Vox en un acto en Jaén01 may 2026 . Actualizado a las 16:50 h.
El líder de Vox, Santiago Abascal, elevó este viernes el nivel de sus descalificaciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al llamarlo «chuloputas» durante un mitin de Vox en Jaén dentro de la campaña andaluza. Cuando los asistentes#