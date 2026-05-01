Abascal eleva el nivel de insultos contra Sánchez

El presidente de Vox, Santiago Abascal, saluda a una simpatizante en el mitin de Jaén. Ángel Díaz | EUROPAPRESS

El líder de Vox, Santiago Abascal, elevó este viernes el nivel de sus descalificaciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al llamarlo «chuloputas» durante un mitin de Vox en Jaén dentro de la campaña andaluza. Cuando los asistentes