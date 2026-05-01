Abascal eleva el nivel de insultos contra Sánchez

Álvaro Soto MADRID / COLPISA

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, saluda a una simpatizante en el mitin de Jaén.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, saluda a una simpatizante en el mitin de Jaén. Ángel Díaz | EUROPAPRESS

«Estos tienen la boca caliente y luego quieren que los demás nos contengamos», afirma el líder de Vox en un acto en Jaén

01 may 2026 . Actualizado a las 16:50 h.

El líder de Vox, Santiago Abascal, elevó este viernes el nivel de sus descalificaciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al llamarlo «chuloputas» durante un mitin de Vox en Jaén dentro de la campaña andaluza. Cuando los asistentes

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