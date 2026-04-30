La Xunta descarta medidas similares, pero advierte que mantendrá la tolerancia cero

La Xunta descartó enviar agentes a los centros educativos, porque los datos de la macroencuesta bianual sobre acoso escolar indican «un bo clima de convivencia». Sin embargo, subrayaron que mantendrán la tolerancia cero, como anunció Alfonso Rueda en su discurso de investidura: «En Galicia non hai lugar para abusóns». De acuerdo con ese mandato, el Ejecutivo gallego tiene un plan integral contra el acoso que incluye iniciativas como los puntos laranxa, para denunciar casos de forma anónima; equipos de intervención rápida del profesorado; un sistema de alertas escolares, y más formación para docentes y alumnos.

La última medida es una alianza con los concellos a través de la Federación Galega de Municipios e Provincias para coordinar recursos y reforzar las intervenciones.