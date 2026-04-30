Vota y opina: ¿Considerarías buena idea poner agentes de paisano en los centros educativos más conflictivos, como propone la Generalitat pero ya ha descartado la Xunta?

Imagen de archivo de los mossos d'Esquadra @MOSSOS | EUROPAPRESS

Mossos d'Esquadra en las escuelas catalanas más conflictivas. Es lo que pretende el plan del Govern de Salvador Illa que ha sido cuestionado por oposición y socios de gobierno. El presidente de la Generalitat defendió el miércoles esta medida en el Parlamento autonómico, e incidiendo en que este tendría carácter voluntario. Solo se aplicaría en los centros que lo soliciten. Sin embargo, el resto de partidos que conforma en hemiciclo catalán rechazaron la medida. Desde Junts, reprocharon al Ejecutivo de Illa que «ponen en riesgo la educación», en palabras de su portavoz Mònica Sales; mientras que desde los comunes critican que es una medida que tomarían «PP y Vox», recriminó Jéssica Albiach.

Tras ser tema de debate en el Parlamento catalán, la Xunta aseguró que descartaría aplicar medidas similares en Galicia. El Gobierno de Rueda ha recordado que los datos de la macroencuesta bianual sobre acoso escolar indican «un bo clima de convivencia», pero ha recordado que, pese a su oposición a enviar a agentes a los centros, se mantendrá la tolerancia cero frente a los «abusóns».

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