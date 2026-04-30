El PSOE niega que entregara a Koldo García billetes de 500 euros

La secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró. Javier Lizon | EFE

El PSOE negó haber «entregado billetes de 500 euros» a Koldo García y defendió la transparencia de su contabilidad después de que el exasesor ministerial asegurara en el juicio que recibió pagos del partido. «El Partido Socialista nunca ha entregado billetes de 500 euros. De nuevo, mentiras que solo responden a estrategias de defensa en un juicio», aseveró la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, en un mensaje en la red X. «Todo nuestro dinero tiene trazabilidad desde cuentas bancarias», aseguró el PSOE en un comunicado en el que defiende que es «el partido más fiscalizado de España» y que «cada euro está controlado y verificado». «Nuestras cuentas son públicas, transparentes y absolutamente legales», señalaron.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, afirmó que hay «muchas pruebas que acreditan muchas de las cosas» que ha dicho el comisionista Víctor de Aldama e instó de nuevo a Pedro Sánchez a querellarse contra él. «Lo que tiene que hacer es poner una querella, y de momento no ha puesto él ni todos esos ministros que dijeron que iban a poner querellas de las cosas que decía Aldama» El secretario general del PP, Miguel Tellado, consideró también que, si Sánchez no se querella «cada hora que pasa sin hacerlo le da presunción de veracidad a un testimonio gravísimo».