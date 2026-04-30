Koldo desmiente al exgerente de Ferraz y asegura que recibió «chistorras» de 500 euros

El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, en el banquillo de los acusados durante el juicio por el caso de las mascarillas.

Chistorras, soles y lechugas. Tres palabras que la UCO determina en sus informes como lenguaje encriptado y que hacía referencia a dinero en efectivo -billetes de 500, 200 y 100 euros- que manejaba el exasesor del