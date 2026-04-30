Koldo desmiente al exgerente de Ferraz y asegura que recibió «chistorras» de 500 euros

Melchor Saiz Pardo MADRID / COLPISA

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El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, en el banquillo de los acusados durante el juicio por el caso de las mascarillas.
El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, en el banquillo de los acusados durante el juicio por el caso de las mascarillas.

El exasesor de Ábalos ha admitido que llegó a recibir hasta 7.088 euros en «metálico» por parte del partido en el año 2018

30 abr 2026 . Actualizado a las 17:50 h.

Chistorras, soles y lechugas. Tres palabras que la UCO determina en sus informes como lenguaje encriptado y que hacía referencia a dinero en efectivo -billetes de 500, 200 y 100 euros- que manejaba el exasesor del

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